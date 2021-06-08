Илона Гвоздева показала яркий образ в Турции: фото с отдыха

Украинский хореограф и звездная мама Илона Гвоздева отправилась на отдых. Для отпуска знаменитость выбрала город Бодрум в солнечной Турции. Там она прогуливалась по территории роскошного отеля и загорала в ярком костюме с принтом.

Танцовщица поделилась, что начала чувствовать эмоциональное выгорание. Именно поэтому она решила отложить все дела, отдохнуть и восстановиться.

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Яркий look Илоны Гвоздевой

На курорт звезда взяла с собой яркую одежду, в которой удобно и загорать, и прогуливаться. Илона сфотографировалась на территории роскошного отеля, в котором остановилась. Звезда позировала босиком в цветном костюме, состоящий из топа с длинными рукавами и шорт. Наряд обнажил плечи и ноги Гвоздевой, что придало образу женственности и соблазнительности.

Короткие волосы хореограф уложила ровно, а на лице не наносила косметику. На отдыхе Илона максимально наслаждается тем, что проводит на берегу моря, набирается сил.



Илона Гвоздева в ярком костюме / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой

В посте знаменитость отметила важность отдыха для мам: "Знаете, смешно было сегодня увидеть меня сбоку. Женщина, которая хочет успеть все и не знает, за что браться сначала и куда бежать: на завтрак, в зал, на море или просто поспать. Вырвалась птицы из клетки ".

С появлением семьи и детей стало труднее находить время для себя. Жизнь кардинально изменилась. Мое время полностью занято детьми, мужем, домашними делами, работой. О себе и своих желаниях или некогда думать, или вспоминаю, но день уже заканчивается,

– написала Илона.

Гвоздева отметила, понимает, что так быть не должно. Мамы – тоже люди, со своими потребностями и желаниями. Илона призналась, что хочет научиться выделять 2 часа в день на свои собственные нужды: "Сегодня я почувствовала, что наполняюсь энергией, когда просто лежала на шезлонге и слушала звуки моря, спала и не вставала от звука будильника, наслаждалась вкусной едой и никуда не спешила . Я так наполнилась. Оказывается, девушки, для счастья нужна лишь смена локации, расстояние с детьми в тысячу километров и бокал шампанского в 7 утра. Все-таки как круто побыть наедине с собой и абсолютно ни о чем не думать".

"Я не хочу быть идеальной ни в чем, но хочу быть счастливой. Не хочу забывать, что я женщина, хочу любить себя так же как свою семью и делать нас счастливыми", – подытожила танцовщица.