Владимир Дантес жестко ответил Илону Маску на циничный мем о Зеленском

Миллиардер Илон Маск высмеял Владимира Зеленского из-за просьбы о помощи в борьбе с Россией. Певец Владимир Дантес резко отреагировал.

Украинское общество с возмущением отреагировало на недавнюю публикацию Илона Маска, в котором он пытался "пошутить" о Зеленском. Мэм с надписью "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", задел и украинский шоу-бизнес. Ведь помощь западных партнеров Украине необходима не для шуток – от нее зависит жизнь миллионов мирных гражданских, столкнувшихся с российской агрессией.

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Дантес о позорном меме Илона Маска

Музыкант Владимир Дантес прокомментировал публикацию Илона Маска в инстаграм-сториз. Он жестко объяснил, что это не просто "смешная шутка" о президенте, а насмешка над украинцами.

Это не мем о президенте. Он позволяет насмехаться над всеми нами…

– считает Владимир.



Дантес ответил Илону Маску / Фото с инстаграм-сториз

Дантес показал, как ответил Илону Маску в сети. Он грубо написал, что бизнесмен подыгрывает Путину и российской пропаганде.

"Граматично правильно все? Не знаю, но суть пытался донести. Вы тоже можете свои аргументы написать Илону", – призвал певец.



Дантес ответил Илону Маску / Фото с инстаграм-сториз

Кто и как реагировал на циничность.

Стендап-комик Антон Тимошенко : "Итак, ты купил социальную сеть, чтобы издеваться над людьми, которые умирают из-за любви к свободе. Визионер".

: "Итак, ты купил социальную сеть, чтобы издеваться над людьми, которые умирают из-за любви к свободе. Визионер". Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук : "Тот случай, когда чувак пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через 5 минут он оказался по уши в дерьме".

: "Тот случай, когда чувак пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через 5 минут он оказался по уши в дерьме". Василий Байдак: "Илон, ты написал этот мем во время дружеского разговора с Путиным по телефону?"

Заметим, что соцсеть Х, которую приобрел Илон Маск, исследователи снова разоблачают в содействии распространению русской и китайской пропаганды. Алгоритмы усиливают видимость такого контента, так что их аудитория увеличивается. Ранее материалы СМИ, контролируемые государствами, сдерживались.