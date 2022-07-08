Ловелас Илон Маск стал отцом двойни от своей подчиненной, – СМИ

Знаменитый миллиардер Илон Маск за последние несколько лет имел много романов с женщинами и даже стал отцом двух детей. Сейчас появились слухи, у него родились еще двое сыновей от руководительницы компании Neuralink Шивон Зилис. Теперь у него 9 детей.

Как сообщают западные издания, в прошлом году Илон Маск дождался не только дочь Эксу Дарк Сидириэль Маск, которую родила суррогатная мать, в отношениях с певицей Граймс. За несколько недель до появления дочери, в ноябре 2021-го, у него родились двойняшки от другой женщины – Шивон Зилис. Она – руководитель компании Маска, занимающаяся разработкой и исследованием нейронных имплантов.

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О родах 36-летней женщины стало известно только сейчас, поскольку Илон Маск и Зилис подали документы на смену фамилии близнецов. Родители захотели дать ребятам двойное – "Зилис-Маск".



Илон Маск имеет двойню от Шивон Зилис, – СМИ / Фото Esajaelina

Догадки источников в СМИ подтвердились очередной твиттер-сообщением Илона Маска, которая написала, что помогает решать вопросы сокращения населения в мире.

Слишком многие люди находятся в иллюзии, что Земля перенаселена, хотя тенденции рождаемости явно ведут к демографическому коллапсу. Сокращение рождаемости – это самая большая опасность, с которой сталкивается цивилизация,

– писал Маск.

Личная жизнь Маска

Следует добавить, что это не первая двойня в жизни Илона Маска. В первом браке с писательницей Джастин Уилсон, с которой он учился в одном университете, родилось шесть детей, правда, первый ребенок умер через три месяца после рождения. С помощью ЭКО женщина смогла родить двойню – Гриффина и Ксавьера (именно он планирует сменить пол и фамилию вскоре), а затем тройню – Демиана, Кайю и Саксона.

После второго брака с Талулой Райли и отношений с Эмбер Герд, тоже воспользовавшейся услугами суррогатной матери через несколько лет после расторжения романа, Илон Маск начал встречаться с певицей Граймс. Она родила ему сына с причудливым именем XÆA-12. Они тоже разошлись, это произошло в сентябре 2021 года, но уже в ноябре Илон заявил, что у него и бывшей родилась дочь Экса от суррогатной матери.