Илон Маск умилил сеть фотографиями с трехлетним сыном X Æ A-12: редкие фото отца с сыном

Бизнесмен Илон Маск воспитывает десятерых детей. Так, на днях он показался с трехлетним сыном с загадочным именем – X Æ A-12 от бывшей жены певицы Граймс.

Вместе они посетили встречу с президентом Венгрии Каталин Новак. Потом основатель SpaceX поделился фотографиями с сыном в своих соцсетях.

Не упустите Илон Маск подтвердил, что стал отцом в десятый раз: что означает необычное имя сына

Илон Маск показался с сыном

На фотографиях, которые изобретатель распространил у себя на странице, можно увидеть, как мило мальчик обнимает отца, словно спрятавшись от других людей. Малыш был одет в белую футболку и красные шорты, тогда как Илон Маск подобрал черные брюки, белую рубашку и черный джемпер с надписью Tesla.

Дети Илона Маска: что известно

Всего предприниматель был дважды женат и у него есть 10 детей.

Первая жена бизнесмена Жюстин родила ему сына, по имени Невада Александр. К сожалению, через 10 недель после рождения малыш скончался от СРДС (синдром внезапной младенческой смерти). Впоследствии с помощью ЭКО женщина смогла также родить двойню – Гриффина и Ксавьера, а затем тройню – Демиана, Кайю и Саксона.

Позже бизнесмен закрутил роман с Эмбер Херд, которая воспользовалась услугами суррогатной матери.

Но уже в 2018 году Met Gala Маск посетил с канадской певицей Граймс. В январе 2020 года мировые СМИ узнали о ее беременности, а 5 мая стало известно, что она родила первенца с загадочным именем – X Æ A-12.

В сентябре 2021 года Маск и Граймс разошлись, но спустя еще 2 месяца Илон заявил, что у него и бывшей родилась дочь Экса от суррогатной матери. В августе стало известно и о третьем общем ребенке бизнесмена и певицы. Имя малыша – Тау Техно Механикус. Оно навеяно "греческой буквой, которая обозначает иррациональное число, равное удвоенному числу Пи". Это число имеет примерное значение 6,28 (3,14×2). Оно означает день рождения Илона Маска – 28 июня