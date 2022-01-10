Актера российского сериала "Интерны" нашли в Казахстане: где сейчас Илья Глинников

Российский актер Илья Глинников пропал без вести в охваченном протестами Казахстане, куда уехал отдыхать еще перед Новым годом. Сейчас с ним уже восстановили связь и доставили в аэропорт.

Известно, что Глинников отправился с группой туристов в Казахстан перед Новым годом, чтобы покорить гору Талгар. Но когда в стране начались беспорядки, он исчез "с радаров" – в последний раз он говорил с мамой 3 января.

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Илья Глинников с мамой / Фото с инстаграма актера

Родные 37-летнего актера "Интернов" забили тревогу, и через неделю Игоря все же нашли. Артист цел и невредим, его доставили в аэропорт. Все эти дни Глинников находился в лагере в горах Алматы. Как сообщили в департаменте по ЧС Алматы, в ближайшее время вместе с другими туристами он отправится домой в Москву.

Протесты в Казахстане: коротко

Еще 3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Тогда они потребовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться. По словам протестующих, это было только одно из их требований.

5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов. Поэтому на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.

Президент Касим-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Через несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу. Первым свой контингент ввела Россия. В Организации договора о коллективной безопасности говорят, что в Казахстане – 2500 "миротворцев".

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