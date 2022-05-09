Их сила и устойчивость вдохновляют мир, – Джилл Байден после встречи с украинцами

8 мая в День матери первая леди США Джилл Байден встретилась с украинцами. Она хотела сделать это именно в этот день, ведь многим украинским матерям и детям пришлось покинуть родные дома из-за войны.

Жена Байдена сообщила, что в этом году День матери хотела провести с украинскими матерями и их детьми, чем в очередной раз показала поддержку нашему народу.

Важно Джилл Байден приехала в Украину с визитом: первая леди в Ужгороде

Джилл Байден о приезде в Украину

Первая леди США пообщалась с украинскими беженцами в Словакии и Румынии и, несмотря на опасность, решилась приехать в Украину. Она посетила Ужгород, где встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской и другими украинками.

После этого визита в твиттере Джилл Байден опубликовала несколько фото, а также поделилась своими впечатлениями от встречи с украинцами в тяжелое время.

Надеюсь, что, будучи здесь, я смогу передать миру, насколько их сила и стойкость вдохновляют мир. Смогу напомнить им, что они не одиноки. Как мать, я могу только представить, какое горе и тревогу они должны испытывать каждый день из-за неспровоцированного нападения России,

– написала Джилл.

Также первая леди США добавила, что она собственными глазами увидела, как жители Словакии и Румынии тепло принимают у себя украинцев.

Джилл Байден встретилась с украинцами / Фото с твиттера первой леди, Getty Images

Елена Зеленская поблагодарила Джилл за приезд и отметила, что это большой и смелый поступок с ее стороны. Ведь каждый приезжающий в Украину не может находиться в стопроцентной безопасности. В Украине сейчас нет безопасного места. Отметим, что Зеленская впервые за время войны появилась на публике во время встречи с Байденом. Ранее первая леди Украины давала интервью, общалась с зарубежными партнерами, но не делала публичных выходов.