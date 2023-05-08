Сын стал защитником Украины: как сложилась жизнь семьи Игоря Пелыха, погибшего 14 лет назад

Ведущий Игорь Пелых погиб в ДТП 14 лет назад. Сейчас его сын – воин ВСУ, а дочь увлекается музыкой.

Ровно 14 лет назад в автомобильной аварии погиб украинский ведущий Игорь Пелых. 24 Канал собрал все, что известно о журналисте и о том, как живут его дети.

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Что известно об Игоре Пелыхе

Игорь Пелых родился в Тернополе, где и учился. Он получил профессию мастера обуви, но работал на заводе очень недолго. Также занимался вольной борьбой и состоял в националистическом движении. Играл на гитаре и организовал музыкальный фестиваль в Тернополе.

Затем Игорь Пелых создал и вел авторскую музыкальную передачу "Веселый Роджер" на региональном телевидении. Но со временем перебрался в Киев, где сначала работал диджеем, а затем устроился ведущим на "1+1" в программе "Не все дома". Тогда же он познакомился с женой Александрой Лозинской.

Архивное видео с группой ТНМК:

Известность и успех не помешали Игорю пойти учиться в Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Он стал администратором канала ICTV, ведущим телепрограмм "Галопом по Европам" (туристическая программа, телеканал ICTV), "На свою голову", "Такси", "Лабиринт". Пелых был первым, кто не согласился с редакционной политикой канала во время событий Оранжевой революции. Игорь Пелых был основателем и генеральным продюсером студии "Рога и копыта продакшн".

Жизнь Игоря Пелыха оборвалась 8 мая 2008 года, когда ему было 35. Авария произошла в Киеве на проспекте Победы, когда он ехал на свадьбу в Житомир. Телеведущий сидел на заднем сиденье, а после столкновения вылетел через лобовое стекло. Виновник сначала скрылся с места трагедии, но потом сам явился в полицию и был осужден на 9 лет.

Как сейчас живет его семья

Старшему сыну Игоря Пелыха Ивану было 7 лет. Сейчас ему 20 лет – он очень похож на покойного отца. Юноша увлекался кинематографом и учился на режиссера в университете искусств имени Карпенко-Карого. Но стал воином ВСУ с начала полномасштабного вторжения.

Война на самом деле нифига не красивая и романтичная, как это порой кажется из постов в фб, инсте, и каждая новость об успешно освобожденном селе во время контрнаступления на самом деле дается ценой, которую пока не побудешь тут, наверное, никогда и не осознаешь,

– писал Иван Пелых несколько месяцев назад.



Иван Пелых / Фото из его инстаграма

19-летняя дочь Игоря Соломия увлекается музыкой, как и ее отец в юные годы. Она играет на гитаре и организует камерные выступления.



Соломия Пелых / Фото из фейсбука

16-летняя Устина училась в частной школе.



Устина Пелых / Фото из фейсбука

Александра Лозинская неактивна в публичном пространстве. Известно, что изначально она была руководителем продакшн-студии "Рога и копыта", занимавшейся производством передач и сериалов. Позже Александра заняла место продюсера телепроектов на канале ТЕТ. Последние годы Александра увлекается танцами.



Александра Лозинская (слева) с командой "Скаженного весілля" / Фото из фейсбука