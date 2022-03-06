Игорь Ласточкин смеется над Россией: что ждет путинскую империю 2023 года – забавные видео

Украинский комик Игорь Ласточкин с первых дней войны осуждает россиян за то, что они боятся выходить на митинги и верят в пропаганду Кремля. В серии забавных видео с он показал, что ждет страну-агрессорку в ближайшем будущем.

35-летний Игорь Ласточкин, хорошо известный российской публике, все еще надеется достучаться до зомбированного Путиным народа. Если не кадрами разбомбленных украинских городов, то юмором. После того как мировые гиганты ушли с рынка страны-агрессорки, он снимает шутливые видео о том, как изменится жизнь россиян, если они не свергнут своего президента.

Читайте также Ивлеева, Дудь и Оксимирон: какие российские блоггеры выступили против войны с Украиной

Так будет, если не остановить Путина! Подумайте пока не поздно,

– пишет Игорь Ласточкин и призывает идти на митинги.

Украинский юморист шутит, что уже в ближайшем будущем, в 2023 году, россияне:

будут ходить в кинотеатр, чтобы согреться;

будут работать до смерти, но все равно будут красть пищу;

вместо поездов будут ездить на ослах рейсами "Москва - Санкт-Петербург";

за анекдоты о Путине их будут наказывать;

любимый Египет будут видеть только на фото;

вместо популярного напитка Coca-Cola будут пить нефть;

крабовые палочки будут считать контрабандой;

смс-ки будут писать на пишущей машинке, а разносить их будут почтальоны.

Игорь Ласточкин смеется над тем, как Россия будет жить в 2023 году / Видео с инстаграма комика

​Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм , там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!