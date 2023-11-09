Пропали без вести, – Игорь Ласточкин потролил сбежавших из Украины Влада Яму и Олега Винника

Игорь Ласточкин стал тренером команды "Сборная Национальной гвардии Украины" в проекте "Лига Смеха. Волонтерский десант 2". Во время выступления юморист высмеял Влада Яму и Олега Винника, которые с началом полномасштабного вторжения сбежали за границу.

Комик пошутил, что якобы они пропали без вести, поскольку защищают страну на культурном фронте. К тому же он вспомнил о псевдоволонтерах, которые наживаются на войне.

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Игорь Ласточкин потролил Влада Яму и Олега Винника

Комики разыграли сценку об опасности на "культурном фронте". На сцене Игорь Ласточкин умело воспользовался моментом, чтобы потролить танцора Влада Яму и певца Олега Винника.

Я понимаю, вы военные с боевым опытом, но ведь и здесь на культурном фронте тоже очень опасно. Я серьезно. Здесь не так ярко, как вам показывают по телевизору. Помните Яму, Винника? Пропали без вести. Здесь надо более осторожно, потому что это единственный фронт, на котором тишина в зале может контузить. Здесь "дикая дичка" не пройдет,

– отметил юморист.

К тому же комик упомянул об артистах, которые организовывают благотворительные концерты для личной выгоды. Они обманывают публику заявлениями о волонтерстве, при этом присваивая большинство собранных средств.

"Естественно, и потери есть. Артисты делали концерты, собрали 3 миллиона, в армию 20 процентов отправили. Вот и считайте потери", – сказал Ласточкин.

"Лига Смеха. Волонтерский десант 2": смотрите видео онлайн