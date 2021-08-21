Игорь Кондратюк резко отреагировал на выступление Ротару в России перед концертом в Киеве

Украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался насчет недавнего концерта Софии Ротару в Сочи. 24 августа певица выступит на мероприятии ко Дню Независимости. Кондратюк заявил, что "не выпустил" бы певицу на сцену в Киеве.

Все еще народная артистка Украины София Ротару 19 августа появилась на открытии "Новой волны", которая прошла в Сочи. За 5 дней после этого она будет выступать на концерте ко Дню Независимости Украины. Игорь Кондратюк высказал свое мнение относительно такого поступка.

Обратите внимание София Ротару выступила на "Новой волне" в России перед концертом в Киеве

Игорь Кондратюк о выступлении Софии Ротару

Продюсер и шоумен заявил, что после появления артистки в России, он бы "не выпускал ее на сцену концерта". Мужчина отметил, что в стране до сих пор продолжается война. В такой период просто нельзя выступать как для оккупантов, так и для жертв агрессии.

По мнению Игоря Кондратюка, в Украине нет четко определенного закона о тех артистах, которые зарабатывают деньги в двух странах одновременно. Поэтому исполнители, такие как Ани Лорак, Светлана Лобода или София Ротару, без ограничений принимают российские награды и затем, без зазрения совести, выступают в Украине.

Отметим, что продюсер называет таких певцов коллаборационистами. Ранее он отмечал, что Украине необходимо на уровне закона ввести запрет на любые контакты своих граждан со страной-агрессором. Игорь Кондратюк рассказывал, что у него сложилось впечатление, что государство не уважает себя и своих граждан.

Что известно о выступлении Ротару

На международный конкурс "Новая волна", который проходит в Сочи, Софию Ротару пригласил российский композитор Игорь Крутой (который также является народным артистом Украины).

Артистка согласилась и исполнила песню 2020 года "Сердце размером с Солнце".

24 августа Ротару выступит на концерте "Лучшие песни независимости" ко Дню Независимости Украины на НСК "Олимпийский".

Текст публикации Игоря Кондратюка

При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости. Во время войны нельзя одновременно выступать и для оккупантов, и для жертв агрессии. Интересно, что думает Катя Царик? Посмотрим 24 августа.

P.S. А все потому, что нет закона о коллаборации. И граждане Украины Ротару, Барский, Лорак, Лобода, Царик, Зеленский и другие, каждый по-своему трактует возможность работать в РФ и сотрудничать с агрессором. И такое положение дел – полный антигосударственный бред! Это – "свадьба в Малиновке" с тамадой – артистом "95 Квартала" по имени "Какаяразница"! И в этом "зеленые слуги" ничем не отличаются от других цветов украинской политики.