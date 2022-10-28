Игорь Кондратюк объяснил, почему двое его сыновей до сих пор не служат
Источник:Rostyslove Production
У Кондратюка трое взрослых детей – два сына и дочь. Старший Сергей во время войны снимает и монтирует социальные ролики, а младший Данило занимается благотворительным фондом. По словам шоумена, повестки им пока не приходили, ведь они в четвертой волне мобилизации.
Оба сына Игоря Кондратюка подпадают под мобилизацию по возрасту, но не по состоянию здоровья. Ведущий говорит, что они "посадили" его за компьютерами, но если вручат повестки – пойдут воевать. Ему самому уже 60, но он не исключает того, что в случае ухудшения ситуации на фронте возьмется за оружие.
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Почему сыновья Кондратюка не служат
Они оба в четвертой волне мобилизации, как и я, кстати. У них обоих там проблемы со здоровьем из-за того, что детство провели за компьютерами, но это такое,
– объяснил Игорь Кондратюк.
Сергей и Даниил живут в Киеве и бежать от мобилизации не будут. Тем более что сейчас они тоже работают на победу Украины. Младший даже вышел на мэра Нью-Йорка.
"Старший монтирует социальные ролики какие-то, где они их берут и снимают, я не знаю. Средний занимается блокчейном. Он организовал фонд вместе с единомышленниками. Донатят на ВСУ, возят волонтерские какие-то вещи. В том фонде, кажется, фигурирует мэр Нью-Йорка", – рассказал шоумен.
Почему дочь Кондратюка не в Украине
Младшая дочь Кондратюка Полина учится на втором курсе в Америке. Она получает специальность инженера космических систем.
"Это для нашей семьи неожиданно и ново. Учится она у нас прекрасно, она любит учиться", – похвастался ведущий и добавил, что из-за войны девочка не смогла прилететь домой на летние каникулы. Он надеется увидеть ее зимой.
Единственная проблема, что, конечно, она не смогла прилететь на летние каникулы из-за того, что не летают самолеты. Решили, что умнее остаться там. Сейчас, надеюсь, в декабре она приедет через Варшаву. Привезем ее домой,
– оговорился Кондратюк.
Игорь Кондратюк с сыновьями и дочерью / Фото соцсетей шоумена
- Напомним, дом Кондратюка расположен недалеко от Житомирской трассы, где шли российские танки. Еще в марте в дом прилетел русский снаряд и разгромил его излюбленное место – кабинет.
- Первые два месяца они с женой жили во Львове, а когда в их городке возобновили электроснабжение, вернулись домой. Все разрушенное ведущий восстанавливает своими силами, ведь говорит, что "далеко не последний человек, нуждающийся в помощи в этой стране, справлюсь".