Игорь Кондратюк объяснил, почему двое его сыновей до сих пор не служат

У Кондратюка трое взрослых детей – два сына и дочь. Старший Сергей во время войны снимает и монтирует социальные ролики, а младший Данило занимается благотворительным фондом. По словам шоумена, повестки им пока не приходили, ведь они в четвертой волне мобилизации.

Оба сына Игоря Кондратюка подпадают под мобилизацию по возрасту, но не по состоянию здоровья. Ведущий говорит, что они "посадили" его за компьютерами, но если вручат повестки – пойдут воевать. Ему самому уже 60, но он не исключает того, что в случае ухудшения ситуации на фронте возьмется за оружие.

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Почему сыновья Кондратюка не служат

Они оба в четвертой волне мобилизации, как и я, кстати. У них обоих там проблемы со здоровьем из-за того, что детство провели за компьютерами, но это такое,

– объяснил Игорь Кондратюк.

Сергей и Даниил живут в Киеве и бежать от мобилизации не будут. Тем более что сейчас они тоже работают на победу Украины. Младший даже вышел на мэра Нью-Йорка.

"Старший монтирует социальные ролики какие-то, где они их берут и снимают, я не знаю. Средний занимается блокчейном. Он организовал фонд вместе с единомышленниками. Донатят на ВСУ, возят волонтерские какие-то вещи. В том фонде, кажется, фигурирует мэр Нью-Йорка", – рассказал шоумен.

Почему дочь Кондратюка не в Украине

Младшая дочь Кондратюка Полина учится на втором курсе в Америке. Она получает специальность инженера космических систем.

"Это для нашей семьи неожиданно и ново. Учится она у нас прекрасно, она любит учиться", – похвастался ведущий и добавил, что из-за войны девочка не смогла прилететь домой на летние каникулы. Он надеется увидеть ее зимой.

Единственная проблема, что, конечно, она не смогла прилететь на летние каникулы из-за того, что не летают самолеты. Решили, что умнее остаться там. Сейчас, надеюсь, в декабре она приедет через Варшаву. Привезем ее домой,

– оговорился Кондратюк.

Игорь Кондратюк с сыновьями и дочерью / Фото соцсетей шоумена