Иди нах*й, Путин, – Кэти Перри на концертах в США поддержала Украину

Американская певица Кэти Перри поддержала украинский народ на концертах в Соединенных Штатах Америки. Артистка также послала нах*й президента России Владимира Путина.

Мировые звезды продолжают публично поддерживать Украину. Они не боятся выражать свою позицию против президента страны-террориста.

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Кэти Перри поддержала Украину

Артистка еще раз доказала, что солидарна с украинским народом. На днях у нее было 5 концертов в Лас-Вегасе. Во время каждого выступления она просила фанатов "пошуметь для Украины", а также посылала Путина нах*й.

Просто сейчас я хочу, чтобы вы пошумели для Украины. Пошумели для Украины и послали Путина нах*й. Давайте! За Украину! Иди нах*й, Путин,

– подчеркнула артистка.

Кэти Перри поддержала Украину: смотрите видео онлайн

Исполнительница уже не впервые поддерживает нашу страну. Ранее она публиковала в инстаграмме ужасающие кадры с войны. На них были изображены люди, которые пытаются спастись и скрываются от обстрелов русских оккупантов.

Муж Кэти – актер Орландо Блум, уехал в Молдову, чтобы пообщаться с беженцами из Украины, помочь им.