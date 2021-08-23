Хотим третьего ребенка, – Ирина Федишин призналась, что мечтает о дочери

Украинская певица Ирина Федишин выступила на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей", где призналась, что мечтает о третьем ребенке. Артистка заявила, что она и муж очень хотят стать родителями дочери.

Ирина Федишин и ее муж и продюсер Виталий Човник отпраздновали 15 годовщину брака. В паре царит гармония, любовь и взаимоуважение, поэтому Ирина и Виталий счастливы вместе.

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Ирина Федишин о третьем ребенке

Во время концерта артистка поделилась секретом счастливых отношений и отметила, что любовь выдержит все: "конечно, нужно уметь прощать, иногда стерпеть. Надо понимать, когда лучше смолчать и поговорить тогда, когда все будет хорошо, на спокойных тонах. В любом случае сосчитать до 10, когда чувствуешь, что закипаешь".

Также Федишин призналась, что мечтает о рождении третьего ребенка: "Мне очень хочется девочку. Не знаю, получится ли именно так. Как Бог даст. Я с мужем действительно хотим третьего ребенка".



Ирина Федишин с мужем и сыновьями / Фото из инстаграма певицы

Напомним, Федишин и Челнок воспитывают двух сыновей – Юрия (10 лет) и Олега (6 лет). Родители немало времени уделяют потомкам, путешествуют вместе с ними, стараются показать детям как можно больше. А также настойчивая работа для того, чтобы у сыновей было все самое лучшее.

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