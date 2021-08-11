Воссоединение "Холостяков": как отдыхают Добрынин, Заливако, Черкасов и Мельник
Источник:инстаграм Михаила Заливако
Главные герои романтического реалити-шоу "Холостяк" воссоединились в новом проекте. Никита Добрынин, Михаил Заливако, Дмитрий Черкасов и Сергей Мельник отдыхают и снимают программу о путешествиях по Украине. Мужчины поделились несколькими совместными фото.
Ведущий Никита Добрынин собрал "Холостяк" на своеобразной мальчишнике. Четверо мужчин летом путешествовали по Украине и показали ее живописные места.
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Путешествие "Холостяков"
Михаил Заливако поделился впечатлениями от путешествия. Он признался, что и подумать не мог, что будет так смешно в кадре и за кулисами со съемочной группой: "Были моменты, когда мы просто молили прекратить, потому что можно было умереть от смеха".
Также мужчине понравилось то, что они и отдыхали, и снимали классный проект о путешествиях внутри нашей страны. Михаил поблагодарил Никиту Добрынина за то, что он смог объединить главных героев разных сезонов "Холостяка" и прекрасно провести время.
На фотографиях, которые запостил Заливако, видно яркие моменты со съемок. Похоже, что такая компания понравилась всем, так как на фото у мужчин сияют улыбки на лицах.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Напомним, за сердца этих мужчин украинские девушки боролись на проект "Холостяк". Красавцы искали любовь на глазах у всей страны:
- в 5 сезоне Сергей Мельник;
- в 7 сезоне Дмитрий Черкасов;
- в 9 сезоне Никита Добрынин;
- в 11 сезоне Михаил Заливако.