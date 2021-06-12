"Холостяк" Михаил Заливако рассказал, был ли на проекте секс с участницами

Главный герой 11 сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако в новом интервью поделился деталями проекта. Мужчина рассказал, что интимных отношений на реалити-шоу с кем-то из участниц у него не было.

Еще один сезон реалити-шоу "Холостяк" уже закончился, однако поклонникам до сих пор интересно узнавать детали проекта, которые остались за кадром. Поэтому к высказываниям участников приковано особое внимание зрителей.

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Секс на проекте "Холостяк"

Михаил Заливако рассказал, что интимных отношений с девушками на проекте у него не было. Поскольку это реалити-шоу, то общение происходило только в кадре. После завершения съемок у "Холостяка" не было возможности продолжать общение с участницами.

После съемки меня и девушек разводили редакторы. За кадром нам было запрещено смотреть друг на друга, разговаривать. Все это для того, чтобы в кадре были настоящие эмоции,

– признался Михаил.

Заливако также добавил, что ему нравится разнообразие в интимных отношениях: "По моему мнению, плохо, когда у пары нет секса или, когда он очень простой, однообразный. Я не принадлежу к числу тех людей, которым в интиме нравится только что-то одно".

Интервью Михаила Заливако и Анны Богдан: смотрите видео онлайн