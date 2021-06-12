"Холостяк" Михайло Заливако розповів, чи мав на проєкті секс з учасницями

Головний герой 11 сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако у новому інтерв'ю поділився деталями проєкту. Чоловік розповів, що інтимних стосунків на реаліті-шоу з кимось із учасниць в нього не було.

Ще один сезон реаліті-шоу "Холостяк" вже закінчився, проте прихильникам досі цікаво дізнаватися деталі проєкту, які залишилися поза кадром. Тому до висловлювань учасників прикула особлива увага глядачів.

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Секс на проєкті "Холостяк"

Михайло Заливако розповів, що інтимних стосунків з дівчатами на проєкті в нього не було. Оскільки це реаліті-шоу, то спілкування відбувалося лише в кадрі. Після завершення зйомок "Холостяк" не мав можливості продовжувати спілкування з учасницями.

Після зйомки мене та дівчат розводили редактори. Поза кадром нам було заборонено дивитися один на одного, розмовляти. Все це для того, щоб в кадрі були справжні емоції,

– зізнався Михайло.

Заливако також додав, що йому подобається різноманіття в інтимних стосунках: "На мою думку, погано, коли в парі немає сексу або, коли він дуже простий, одноманітний. Я не належу до числа тих людей, яким в інтимі подобається лише щось одне".

Інтерв'ю Михайла Заливаки та Анни Богдан: дивіться відео онлайн