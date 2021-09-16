"Холостяк" Михаил Заливако провел вечер с любимой: страстные фото

Главные герои 11 сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако и Анна Богдан продолжают делиться страстными фотографии. Мужчина обнародовал серию фото, которые сделал во время ужина с возлюбленной в уютном заведении.

Михаил и Анна не скрывают чувств, часто показывают сторонникам личные фото. Они счастливы вместе, много путешествуют, изучают новые места.

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Новые фото Михаила Заливако и Анны Богдан

Михаил поделился фотографиями, которые сделали во время ужина в атмосферном заведении. Анна сидела на коленях у своего избранника и страстно обнимала его, целовала.

На фото девушка изображена в светлых широких джинсах, пудровом свитшоте и белой обуви с леопардовым принтом и красными шнурками. Волосы Богдан уложила в фирменные кудри, а на лице сделала легкий макияж. В ушах были большие серьги-кольца.

Михаил рядом с любимой искренне улыбался. На ужин он приехал в джинсах, темно-синей футболке и кроссовках.

Если вечера, то только такие. Все, что делает женщина, – незаметно. Замечаешь, когда она этого не делает. Будь и делай, я скучаю,

– написал Заливако под фото.



Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото из инстаграма Михаила Заливако



Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото из инстаграма Михаила Заливако



Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото из инстаграма Михаила Заливако



Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото из инстаграма Михаила Заливако

В комментариях сторонники засыпали знаменитую пару комплиментами.