"Холостяк" Михаил Заливако откровенно рассказал о жизни с Анной Богдан

Главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако живет вместе со своей избранницей Анной Богдан. Мужчина хотел сделать любимой сюрприз, подарить цветы, но все получилось не так, как ожидал.

Михаил и Анна не скрывают чувства друг к другу, часто публикуют в сети совместные фото и вместе появляются на мероприятиях. И часто радуют приятными сюрпризами.

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Михаил Заливако о сюрпризе для любимой

Мужчина хотел приехать домой, сделать Ане сюрприз, подарить цветы, но она поехала на тренировку. Девушка не догадывалась, что он планирует и попросила забрать посылки из двух разных отделений почты: "А я ведь не скажу, что еду с цветами. В результате, пока я катался, она уехала". Поэтому в который раз убедился, что стоит действовать не так, как задумал, а как нужно здесь и сейчас.

В публикации он показал два фото: первое – как планировал зайти домой, второе – как это было на самом деле.

Ожидание и реальность / Фото из инстаграма Михаила Заливако

Текст публикации Михаила Заливако:

Ожидание и реальность. Хотел приехать домой, сделать сюрприз и подарить цветы, но Аня поехала на тренировку. Еще "нарисовалась" откуда-то эта почта (потому что Аня не думала, что я собираюсь делать и попросила забрать посылки в двух разных отделениях. А я ведь не скажу, что с цветами еду). В результате, пока я катался, она уехала.

Вот так мне хотелось зайти домой после дороги, а вот как я зашел на самом деле.

Сам смеюсь над тем, что мы так часто проигрываем разным сценариям: как зайдем и что-то скажем, как поцелуем или что-то сделаем в разных ситуациях. А потом получается вот так. И вообще не так, как ты планировал. Поэтому сам в который раз убеждаюсь, что сценарий не нужен. Только здесь и сейчас. На месте разберемся.