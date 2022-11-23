Впервые после разрыва: Анна Богдан призналась, общается ли с "Холостяком" Михаилом Заливакой
Источник:инстаграмм Анны Богдан
Летом 2022 стало известно, что "Холостяк" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан разошлись. Потом их застали за объятиями во Львове. Только сейчас девушка призналась, общается ли с экс-любимым и какие у них отношения.
В августе Михаила и Анну подловили за объятиями во время прогулки по улочкам Львова. Сначала влюбленные обнимались, а затем Заливако нес избранницу на спине.
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Но, похоже, примирение было временным. В инстаграм-сторис Анна отвечала на вопросы подписчиков. Многих интересует, общается ли она с Михаилом, поэтому девушка решила не оставлять эти вопросы без ответа.
Нет, я не общаюсь. Никогда не общаюсь со своими бывшими,
– лаконично ответила Богдан.
Анна Богдан об отношениях с Заливакой / Скриншот инстаграм-сторис Богдан
- Во время полномасштабной войны Анна Богдан неоднократно была за границей. Но постоянное место ее проживания – Киев. Девушка ездила в рабочие поездки и отдых, но сознательно остается жить в Украине.
- А вот харьковчанин Михаил Заливако, который на проекте "Холостяк-11" много рассказывал о любви к родному городу, уехал в США. 9 октября он публиковал в инстаграмме видео из Нью-Йорка. Пока неизвестно, как ему удалось выехать из Украины во время военного положения.