"Холостяк" Михаил Заливако и Анна Богдан отдохнули в Греции: фото и видео влюбленных

Главные герои 11 сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако и Анна Богдан отдохнули в солнечной Греции. Туда влюбленные полетели на день рождения подруги Михаила.

После финала "Холостяка" Заливако и Богдан много путешествуют. Они вместе наслаждаются летом, знакомятся с друзьями друг друга и отдыхают.

Интересно Анна Богдан ответила, когда сыграет свадьбу с Михаилом Заливако

Михаил Заливако и Анна Богдан

Несколько недель назад пара провела отпуск в Греции и на днях снова отправилась туда. Михаил рассказал, что с Аней был на дне рождении его подруги. Празднование происходило на острове Миконосе.

Экс-холостяк обнародовал несколько фото и видео, на которых позировал с избранницей и друзьями. Они прекрасно провели время на берегу моря.

Для просмотра всех фото и видео листайте справа:

Текст публикации Михаила Заливаки:

Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Знаю, что с ней мы близки по духу, а еще, что важно, – юмору! Не хочу много расписывать, но могу сказать, что с этим человеком можно умереть от смеха и так же классно душевно поговорить.

Очень круто, когда есть возможность увидеться с друзьями, которые живут не в Украине и собраться на такую вечеринку. Спасибо тебе, что ты – причина таких встреч. А вы верите в такую дружбу?