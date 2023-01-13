В день финала: "Холостяк" Топольский сравнил Сашу и Катю и рассказал, как выбирал победительницу

Сегодня украинцы узнают, кого выберет Алекс Топольский в финале шоу "Холостяк". Мужчина рассказал, по какому принципу выбирал победительницу шоу.

13 января украинцы наконец-то увидят финал романтического шоу "Холостяк". Алекс Топольский выберет одну из двух девушек, с которой он попытается построить отношения. Накануне он поделился, как думал, когда делал финальный выбор.

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Кого выберет Алекс Топольский

"Холостяк" признался, что испытывал чувства к обеим финалисткам – и Кате, и Саше. Он также вспомнил, как увидел две яхты на прогулке – одна сильно качалась, а другая никуда не рвалась. Эти яхты Алекс сравнил с девчонками.

Саша и Катя – совершенно разные, у них разные принципы, разное мировоззрение, разные характеры. И я с ними раскрывался также по-разному,

– признался Топольский.

Алекс рассказал, что с Сашей в его отношениях будет непредсказуемость, спонтанность и страсть. У девушки страстное желание изучения нового, она любит жизнь и радуется ему.

в его отношениях будет непредсказуемость, спонтанность и страсть. У девушки страстное желание изучения нового, она любит жизнь и радуется ему. В то время как с Катей он чувствовал покой, умиротворение, доверие и глубину. "Холостяк" поделился, что именно этого ему не хватало во время жизни в Америке. "Она будет замечательной мамой, которая сможет привить только лучшие ценности ребенку. Ее доброта лежит в основе его характера – это меня очень подкупает".

"С Катей во мне просыпался романтик, с Сашей во мне бушевала страсть. Я спросил: "Кого ты рядом с собой ищешь на самом деле?", и ответ вы узнаете уже сегодня", – заинтриговал Алекс Топольский.