Провели вместе День Валентина: "Холостяк" Алекс Топольский показал фото с новой девушкой

После участия в "Холостяке" и разрыва с победительницей Катей Лозовицкой Алекс Топольский нашел новые отношения. Бизнесмен рассказал, как они провели День святого Валентина.

Пока участницы "Холостяка" делятся рассказами об Алексе Топольском, он сделал несколько признаний о личной жизни. Главный герой 12-го сезона показал фото с девушкой.

Смотрите также Участница "Холостяка" Саша Мудра грубо высказалась о победительнице Лозовицкой: "Она скучна"

Алекс Топольский показал фото с девушкой

Бизнесмен, последнее время живущий на Бали, неожиданно рассказал о том, что День влюбленных провел не сам, а с девушкой. 14 февраля они не смогли встретиться, но имели возможность отпраздновать на следующий день.

"Что касается празднования Дня святого Валентина, что я могу сказать? Оно было очень неожиданным, если честно. Я с девушкой договорился о вечернем свидании в ресторане. К сожалению, в этот вечер начался такой дождь, которого на Бали не было наверняка последние полтора месяца ни разу. Сносило все, ураган был. Мы даже не могли вызвать такси, поэтому не смогли встретиться. Остров просто замер. Но утром мы отпраздновали наш День святого Валентина горячим лате и круассанами", – поделился Алекс Топольский.

Также "Холостяк" поделился фото, на котором показал праздничный завтрак пары. Он скрыл лицо своей любимой, а также не назвал ее имени.



Алекс Топольский с любимой / Фото с телеграма Алекса Топольского