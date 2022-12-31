Холостяк 12 сезон 10 выпуск: в гостях у Решетников, страстные танцы и проверка на доверие
12 сезон шоу "Холостяк" близится к финалу. В проекте осталось 5 девушек: на этой неделе Алекс Топольский встретится с каждой, чтобы узнать больше об участницах перед встречей с родителями.
10-й выпуск романтического шоу "Холостяк" прошел в Киеве. Алекс Топольский устроил девушкам неожиданность и дал возможность каждой с ним пообщаться. О свидании на финишной прямой читайте в материале 24 Канала.
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Условия встречи с Алексом
Неделя началась с того, что к участницам пришел ведущий Григорий Решетник. Он раздал девушкам 5 карточек с надписями: романтика, энергичность, серьезность намерений, страсть, доверие. Каждая девушка вытащила карточку с надписью того, чего ей не хватает в отношениях с "Холостяком".
- Марина первой взяла романтику;
- Саша Погорелова – страсть;
- Катя – серьезные намерения;
- Саша Мудрая – доверие;
- Юля – энергичность.
Но не обошлось без подводных камней. Алекс Топольский также определил понятие, чего ему не хватает в отношениях с девчонками. Это он указывал в приглашениях для каждого. Очевидно, карточки могут не совпадать – в таком случае встреча с "Холостяком" может стать групповой: на свидание пойдет и та, которую позвал Алекс, и та, которая выбрала карточку с этим пунктом.
Первое приглашение на этой неделе было адресовано Юле. Топольскому не хватало доверия в отношениях с ней. Но доверие избрала не "Медуза", а Саша Мудрая. Последняя расплакалась перед другими участницами и призналась, что отказывается от этой встречи с "Холостяком", поэтому Юля пошла на индивидуальное свидание.
Свидание о доверии с Юлей "Медузой"
В приглашении Алекс указал не только на доверие, но и отсутствие зрительного контакта в отношениях с Юлей. Он привел девушку в затемненную комнату, где они сели друг напротив друга. Их задачей было сидеть и долго смотреть друг другу в глаза и описывать партнера. В другой комнате сидела художница, рисовавшая их из этого описания.
Юля и Алекс на свидании / Фото СТБ
В какой-то момент Юля заплакала, Алекс также почувствовал, что она замыкается в себе. Девушка призналась, что ее несколько беспокоит – ее инстаграм сломали: со страницы исчезли ее сообщения, публикации, фото работ. За пароль у "Медузы" потребовали деньги и шантажировали.
Впоследствии во время общения пара пообщалась о страхах. Юля призналась, что боялась раствориться в человеке во время отношений, поэтому теперь находит свою силу в творчестве, но это не очень откликнулось Алексу. И их общий портрет улучшил атмосферу. Впрочем, Алекс поделился, что черты характера "Медузы" ему не присущи, а это их удаляет.
Мне понравилось общение с Юлей – оно было очень откровенным. Мне понравилось, что мы открылись в эти моменты, но, к сожалению, показалось, что у нас мало точек прикосновения.
Романтическое свидание с Мариной
Следующее приглашение досталось Марине – и оно совпало с ее карточкой. В письме Алекс намекнул на встречу в ее комнате, но туда чуть не ворвались все девушки. "Холостяк" подготовил сюрприз – обложил помещение свечами, подготовил шампанское и сладости, среди которых торт, похожий на тот, который Марина подарила ему на первой вечеринке. Также Марина и Алекс прочитали друг другу письма, которые написали еще на свидании в замке.
Алекс с Мариной / Скриншот с видео
В какой-то момент Алекс поправил Марине волосы, а она отшатнулась. Девушка объяснила, что очень волновалась и отошла на минутку, чтобы успокоиться. После возвращения они общались о романтике, свидании. Встреча завершилась приятным подарком от "Холостяка" – ценной подвеской.
Проверка серьезности намерений с Сашей Мудрой
Следующей Алекс пригласил Сашу Мудрую на проверку серьезности намерений. Катя, вытащившая эту карточку, решила, что не будет присоединяться к свиданию. "Холостяк" пригласил Александру в гости к Григорию Решетнику и ее жене Кристине. Так он хотел проверить, как девушка будет взаимодействовать в кругу семьи и троих детей.
Участница немного растерялась в одиночестве с детьми, пока Гриша был на работе, а Кристина возилась на кухне. Со временем они влились в семейную атмосферу и научились развлекать малышей.
Саша с Алексом / Скриншот с видео
Со временем Саша пошла помогать звездной жене на кухне, где поделилась своими мыслями о быте в отношениях. Она призналась, что для нее уборка и готовка на втором месте, а мужчина – на первом. В то время как Алекс общался с Гришей о детях и помощи жене. Во время ужина Григорий и Кристина поделились своими советами по семейной жизни: отношение к детям как к личностям, регулярные совместные поездки для романтики, командный дух в семье и обязательно любовь.
Саша Мудра также неожиданно признался, что не уверена, смогут ли ее родители быть на встрече с Алексом, потому что планируют поездку. Это немного удивило мужчину.
Мне понравилось общение с детьми, но потом момент с родителями, о котором я вообще не знал. Какое-то неоднозначное внутреннее мнение, поэтому мне сложно сказать, испытываю ли я серьезные намерения со стороны Саши, – сказал Алекс.Добавим, что Саша Мудра в общении со всеми заявила, что будто бы проходила детектор лжи и рассказывала не только о себе, но и о девушках и их поведении за камерами. Это разозлило Марину, которая призналась, что ее подруга рассказывает секреты другим участницам. В процессе девушки еще раз рассорились.
Страсть на свидании Саши Погореловой
И Алексу, и Саше не хватает страстей в их отношениях. Так что к встрече больше никто не мог присоединиться. "Холостяк" пригласил девушку на танце – они тренировались танцевать бачату. И хотя пара больше задумывалась о движениях, все-таки между ними промелькнула искра.
Впоследствии на ужине Алекс рассказал, что почувствовал страсть на танце, но не замечает, что Саша проявляет озорство или драйв. Но потом они начали фантазировать необычное общее утро и целовались.
Я переживала, что будут танцы. Но когда я вспоминаю все это, вообще не жалею, что были танцы,
– поделилась впечатлениями девушка.
Энергичное свидание с Катей
Последнее приглашение пришло Кате – на этот раз Алексу не хватает энергии. Хотя Юля тоже выбирала энергичность, она оставила свидание индивидуальным. Это был картинг – вид спорта, в котором используются маленькие гоночные машинки. Катя и Алекс соревновались на скорость – и девушка приехала первой. В качестве приза она получила желание, которое имеет возможность загадать "Холостяку".
На ужине пара призналась друг другу, что у них не хватает глубины в общении. Чтобы сделать разговор более искренним, они решили закрыть глаза и отвечать на откровенные вопросы об отношениях, отношениях с семьей. Катя в конце поделилась, что действительно хотела бы построить отношения с Алексом.
Катя с Алексом / Скриншот с видео
Последние посиделки сезона
Накануне церемонии роз девушки собрались на последние посиделки, ведь потом они разъедутся и не будут жить вместе. На столике их ждал кроссворд, разгадав который, девушкам стала известна тематика церемонии. И это был москарад.
Также Марина хотела выяснить, не добавила ли Саша Мудра красок в ее свидание в замке, вроде бы там было нечто большее, чем поцелуи. Последняя отказалась это комментировать, потому что во всем "замешана" еще и Катя. По инициативе Юли и Саши Погореловой спор завершился.
Церемония роз
Девушки появились на церемонии в роскошных образах, поверх которых надели длинные изумрудные мантии и маски. После прихода Алекса они рассказали о избавившихся от страхах: Катя лишилась потребности в одобрении, Саша Мудра перестала бояться делиться творчеством, Саша Погорелова потеряла страх высоты. Марина заговорила о потере страха говорить о чувствах, а Юля избавилась от внутренней "учительницы". В тот момент, когда все рассказали о страхах, девочки сняли еще и мантии.
Перед вручением роз Марина прочла новое письмо наедине с Алексом, потому что во время свидания им не удалось разобрать почерк девушки. Это тронуло "Холостяка". Уже в присутствии участников он вручил ей розу. Еще один желанный цветок получила Катя, которая одновременно и попросила Алекса исполнить ее желание – обнять. Следующей Топольский позвал Сашу Погорелову, которой сказал, что она боится показывать ощущение, но вручил розу. У Саши Мудрой Алекс спросил, почему она прочла письмо. Он не почувствовал, что девушка раскаивается за свой поступок и добавил, что сомневается в ней. Но даже при этом вручил розу.
Алекс Топольский попрощался с Юлией "Медузой" потому что не увидел в ней своего человека. "Я уверен, что он найдет себе человека, более близкого по духу", – сказал "Холостяк".
Церемония завершилась трогательным, но неожиданным приглашением от родителей Кати, работающих в ЗАГСе. На следующей неделе состоятся знакомства с родителями.