Холостяк 12 сезон 10 выпуск: в гостях у Решетников, страстные танцы и проверка на доверие

12 сезон шоу "Холостяк" близится к финалу. В проекте осталось 5 девушек: на этой неделе Алекс Топольский встретится с каждой, чтобы узнать больше об участницах перед встречей с родителями.

10-й выпуск романтического шоу "Холостяк" прошел в Киеве. Алекс Топольский устроил девушкам неожиданность и дал возможность каждой с ним пообщаться. О свидании на финишной прямой читайте в материале 24 Канала.

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Условия встречи с Алексом

Неделя началась с того, что к участницам пришел ведущий Григорий Решетник. Он раздал девушкам 5 карточек с надписями: романтика, энергичность, серьезность намерений, страсть, доверие. Каждая девушка вытащила карточку с надписью того, чего ей не хватает в отношениях с "Холостяком".

Марина первой взяла романтику;

Саша Погорелова – страсть;

Катя – серьезные намерения;

Саша Мудрая – доверие;

Юля – энергичность.

Но не обошлось без подводных камней. Алекс Топольский также определил понятие, чего ему не хватает в отношениях с девчонками. Это он указывал в приглашениях для каждого. Очевидно, карточки могут не совпадать – в таком случае встреча с "Холостяком" может стать групповой: на свидание пойдет и та, которую позвал Алекс, и та, которая выбрала карточку с этим пунктом.

Первое приглашение на этой неделе было адресовано Юле. Топольскому не хватало доверия в отношениях с ней. Но доверие избрала не "Медуза", а Саша Мудрая. Последняя расплакалась перед другими участницами и призналась, что отказывается от этой встречи с "Холостяком", поэтому Юля пошла на индивидуальное свидание.

Свидание о доверии с Юлей "Медузой"

В приглашении Алекс указал не только на доверие, но и отсутствие зрительного контакта в отношениях с Юлей. Он привел девушку в затемненную комнату, где они сели друг напротив друга. Их задачей было сидеть и долго смотреть друг другу в глаза и описывать партнера. В другой комнате сидела художница, рисовавшая их из этого описания.



Юля и Алекс на свидании / Фото СТБ

В какой-то момент Юля заплакала, Алекс также почувствовал, что она замыкается в себе. Девушка призналась, что ее несколько беспокоит – ее инстаграм сломали: со страницы исчезли ее сообщения, публикации, фото работ. За пароль у "Медузы" потребовали деньги и шантажировали.

Впоследствии во время общения пара пообщалась о страхах. Юля призналась, что боялась раствориться в человеке во время отношений, поэтому теперь находит свою силу в творчестве, но это не очень откликнулось Алексу. И их общий портрет улучшил атмосферу. Впрочем, Алекс поделился, что черты характера "Медузы" ему не присущи, а это их удаляет.

Мне понравилось общение с Юлей – оно было очень откровенным. Мне понравилось, что мы открылись в эти моменты, но, к сожалению, показалось, что у нас мало точек прикосновения.

Романтическое свидание с Мариной

Следующее приглашение досталось Марине – и оно совпало с ее карточкой. В письме Алекс намекнул на встречу в ее комнате, но туда чуть не ворвались все девушки. "Холостяк" подготовил сюрприз – обложил помещение свечами, подготовил шампанское и сладости, среди которых торт, похожий на тот, который Марина подарила ему на первой вечеринке. Также Марина и Алекс прочитали друг другу письма, которые написали еще на свидании в замке.



Алекс с Мариной / Скриншот с видео

В какой-то момент Алекс поправил Марине волосы, а она отшатнулась. Девушка объяснила, что очень волновалась и отошла на минутку, чтобы успокоиться. После возвращения они общались о романтике, свидании. Встреча завершилась приятным подарком от "Холостяка" – ценной подвеской.

Проверка серьезности намерений с Сашей Мудрой

, что на следующий день оказалось, что Юля, Саша Погорелова и Саша Мудра прочли письмо от Алекса, которое Марина называла очень сокровенным, но оставила на столе открытым. Девушки со смехом отнеслись к ее словам о ценности, но эти выпады Марина восприняла как слабость и отреагировала спокойно.

Следующей Алекс пригласил Сашу Мудрую на проверку серьезности намерений. Катя, вытащившая эту карточку, решила, что не будет присоединяться к свиданию. "Холостяк" пригласил Александру в гости к Григорию Решетнику и ее жене Кристине. Так он хотел проверить, как девушка будет взаимодействовать в кругу семьи и троих детей.

Участница немного растерялась в одиночестве с детьми, пока Гриша был на работе, а Кристина возилась на кухне. Со временем они влились в семейную атмосферу и научились развлекать малышей.



Саша с Алексом / Скриншот с видео

Со временем Саша пошла помогать звездной жене на кухне, где поделилась своими мыслями о быте в отношениях. Она призналась, что для нее уборка и готовка на втором месте, а мужчина – на первом. В то время как Алекс общался с Гришей о детях и помощи жене. Во время ужина Григорий и Кристина поделились своими советами по семейной жизни: отношение к детям как к личностям, регулярные совместные поездки для романтики, командный дух в семье и обязательно любовь.

Саша Мудра также неожиданно признался, что не уверена, смогут ли ее родители быть на встрече с Алексом, потому что планируют поездку. Это немного удивило мужчину.

Мне понравилось общение с детьми, но потом момент с родителями, о котором я вообще не знал. Какое-то неоднозначное внутреннее мнение, поэтому мне сложно сказать, испытываю ли я серьезные намерения со стороны Саши, – сказал Алекс.

Страсть на свидании Саши Погореловой

, что Саша Мудра в общении со всеми заявила, что будто бы проходила детектор лжи и рассказывала не только о себе, но и о девушках и их поведении за камерами. Это разозлило Марину, которая призналась, что ее подруга рассказывает секреты другим участницам. В процессе девушки еще раз рассорились.

И Алексу, и Саше не хватает страстей в их отношениях. Так что к встрече больше никто не мог присоединиться. "Холостяк" пригласил девушку на танце – они тренировались танцевать бачату. И хотя пара больше задумывалась о движениях, все-таки между ними промелькнула искра.

Саша и Алекс / Скриншот с видео

Впоследствии на ужине Алекс рассказал, что почувствовал страсть на танце, но не замечает, что Саша проявляет озорство или драйв. Но потом они начали фантазировать необычное общее утро и целовались.

Я переживала, что будут танцы. Но когда я вспоминаю все это, вообще не жалею, что были танцы,

– поделилась впечатлениями девушка.

Энергичное свидание с Катей

Последнее приглашение пришло Кате – на этот раз Алексу не хватает энергии. Хотя Юля тоже выбирала энергичность, она оставила свидание индивидуальным. Это был картинг – вид спорта, в котором используются маленькие гоночные машинки. Катя и Алекс соревновались на скорость – и девушка приехала первой. В качестве приза она получила желание, которое имеет возможность загадать "Холостяку".

На ужине пара призналась друг другу, что у них не хватает глубины в общении. Чтобы сделать разговор более искренним, они решили закрыть глаза и отвечать на откровенные вопросы об отношениях, отношениях с семьей. Катя в конце поделилась, что действительно хотела бы построить отношения с Алексом.



Катя с Алексом / Скриншот с видео

Последние посиделки сезона

Накануне церемонии роз девушки собрались на последние посиделки, ведь потом они разъедутся и не будут жить вместе. На столике их ждал кроссворд, разгадав который, девушкам стала известна тематика церемонии. И это был москарад.

Также Марина хотела выяснить, не добавила ли Саша Мудра красок в ее свидание в замке, вроде бы там было нечто большее, чем поцелуи. Последняя отказалась это комментировать, потому что во всем "замешана" еще и Катя. По инициативе Юли и Саши Погореловой спор завершился.

Церемония роз

Девушки появились на церемонии в роскошных образах, поверх которых надели длинные изумрудные мантии и маски. После прихода Алекса они рассказали о избавившихся от страхах: Катя лишилась потребности в одобрении, Саша Мудра перестала бояться делиться творчеством, Саша Погорелова потеряла страх высоты. Марина заговорила о потере страха говорить о чувствах, а Юля избавилась от внутренней "учительницы". В тот момент, когда все рассказали о страхах, девочки сняли еще и мантии.

Перед вручением роз Марина прочла новое письмо наедине с Алексом, потому что во время свидания им не удалось разобрать почерк девушки. Это тронуло "Холостяка". Уже в присутствии участников он вручил ей розу. Еще один желанный цветок получила Катя, которая одновременно и попросила Алекса исполнить ее желание – обнять. Следующей Топольский позвал Сашу Погорелову, которой сказал, что она боится показывать ощущение, но вручил розу. У Саши Мудрой Алекс спросил, почему она прочла письмо. Он не почувствовал, что девушка раскаивается за свой поступок и добавил, что сомневается в ней. Но даже при этом вручил розу.

Алекс Топольский попрощался с Юлией "Медузой" потому что не увидел в ней своего человека. "Я уверен, что он найдет себе человека, более близкого по духу", – сказал "Холостяк".

Церемония завершилась трогательным, но неожиданным приглашением от родителей Кати, работающих в ЗАГСе. На следующей неделе состоятся знакомства с родителями.