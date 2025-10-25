Девушка на лимузине снова в центре внимания: Threads разрывают мемы после 2 выпуска "Холостяка"
- 24 октября вышел 2 выпуск "Холостяка", где была первая церемония роз и свидание.
- Участницы проекта стали героинями мемов, в частности Ирина, Надин и Анастасия.
Вчера, 24 октября, зрители увидели 2 выпуск проекта "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком. Уже состоялась первая церемония роз и первое свидание сезона. Борьбу за сердце главного героя продолжили 16 девушек.
Участницы "Холостяка" снова стали героинями мемов, которые украинцы распространяли в Threads. Среди девушек – Ирина Пуха, которая запомнилась зрителям эффектным появлением на крыше лимузина, передает 24 Канал.
Тарас Цимбалюк, кстати, не вручил розу Ирине. Она впоследствии призналась, что не ожидала такого решения. Девушка считает, что актер мог узнать о ней больше. Однако Пуха поблагодарила телеканал СТБ за опыт.
Во время просмотра 2 выпуска зрители обратили внимание на мимику Ирины и сделали много мемов.
Мемы с Ириной Пухой / Скриншоты с Threads
Героинями мемов также стали модель Ирина, которая пришла на первую вечеринку в большой пушистой розовой шляпе, владелица салона-красоты Надин, проектный менеджер Анастасия и другие.
Еще несколько мемов из 2 выпуска "Холостяка" / Скриншоты с Threads
Главное о первых выпусках 14 сезона "Холостяка"
Первую вечеринку команда "Холостяка" решила разделить на два выпуска. Она проходила в стиле кинофестиваля. Тарас Цимбалюк познакомился и пообщался с девушками.
На проект пришла 24-летняя модель из Николаева Диана Зотова, которая уже знакома с актером. Ранее они переписывались, но так и не встретились. Теперь девушка пришла напомнить о себе.
Инспекторка ГСЧС Наталья решила покинуть проект по собственному желанию. Девушка призналась Тарасу, что тяжело переживает гибель спасателей – это произошло 6 июня, когда Россия атаковала Киев.
Валерия Жуковская пригласила Цимбалюка на свидание. Перед началом первой вечеринки они отправились на тренировку по конному спорту. Отметим, что девушка 12 лет занимается верховой ездой.