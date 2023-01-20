Актриса Виктория Варлей вышла замуж после проекта "Холостяк": кто ее избранник

Украинская актриса и участница "Холостяка" Виктория Варлей рассказала, что вышла замуж. Это произошло после ее участия в романтическом реалити.

38-летняя актриса Виктория Варлей в постшоу "Холостяка" впервые призналась, что вышла замуж. Она рассказала, что ее избранником стал житель Нью-Йорка Петро, сообщает 24 Канал.

Читайте также Тарас Цымбалюк рассказал, когда официально развелся и имел первый интим после этого

Виктория Варлей вышла замуж

Актриса рассказала, что встретила своего любимого в США еще до проекта – его фото девушке послала подруга. Тогда Виктория сразу поняла, что это муж ее мечты – за него она выйдет замуж. Виктория и Петр начали общаться, но на тот момент он был официально женат, хотя на жене не жил вместе долгое время. Их роман не мог развиваться, поэтому актриса решила принять участие в романтическом реалити-шоу.

После проекта Варлей вернулась в Майами, там она снова встретилась с Петром. Он пригласил ее на совместное празднование Нового года, где признался о своем разводе. Потом пара обручилась, а еще позже – вышла замуж.

Это было утро. Я проснулась, и мы пошли завтракать дома. Петр сделал мне предложение, я сказала да, конечно. В моей голове было все настолько сумбурно, что я не понимала, что происходит,

– рассказала актриса об признании.

Фото из свадебной фотосессии / Скриншот с видео

Сейчас Виктория чувствует себя счастливой рядом со своим любимым и наслаждается супругами.

"Все, что со мной произошло после проекта, еще раз доказывает, что всегда нужно следовать своей мечте и никогда в себе не сомневаться. Я всегда знала, что выйду замуж только один раз, и это будет лучший мужчина, поэтому я так долго я никогда не зацикливалась на возрасте, для меня это "совковое" мышление, которое, к сожалению, присуще многим. Девушки, не слушайте тех, кто пытается вам вбить в голову какие-то рамки и правила, для всего есть свое время, все наступает в правильный момент именно для вас, не стоит терять себя, стараясь подстроиться под окружающих. Каждая из вас имеет право претендовать на успех, окружайте себя только теми, кто вас любит и увеличивает уверенность в себе, мой мужчина именно такой и я очень счастлива!" – добавила Виктория в инстаграме.



Виктория Варлей вышла замуж / Фото с инстаграма Виктории Варлей

Отметим, что Виктория Варлей ушла из проекта "Холостяк" 12 сезон в 9 выпуске. По ее словам, именно она решила покинуть проект, однако монтаж сделал свое дело. Поэтому она неоднократно критиковала СТБ за то, что из шоу сделали "откровенный цирк".

"Холостяк" Алекс Топольский признался, Которое время даже жил с Викторией Варлей в одном районе в Майами. Поэтому с актрисой он поддерживал хорошие отношения вне проекта, потому что считает девушку интересной личностью.