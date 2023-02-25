Участница "Холостяка-12" призналась, помогает ли ее муж-россиянин Украине

Участница "Холостяка-12" Виктория Варлей в прошлом году вышла замуж за мужа-россиянина Петра. Живет пара в США, однако помогает Украине бороться с агрессором финансово.

Об этом Виктория рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу. Актриса также призналась, что хотела би сделать в день победы Украины.

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Как Варлей с мужем-россиянином помогает Украине

Участница "Холостяка" говорит, что от любителей получает огромное количество запросов о сборе средств. Но помогает только проверенным людям и знакомым, ведь есть много фейков.

Я присоединяюсь, пока имею возможность это делать, а также освещаю их в сторону, чтобы присоединились другие люди. Также я открывала сбор, о котором просила моя знакомая. Мы собирали на дрон для ее мужа,

– вспоминает Варлей.

Виктория добавляет, что муж Петр поддерживает ее и также помогает Украине финансово.

"Если я говорю, что есть сбор для наших друзей, то, конечно, он отправит средства", – заверила она.

Каким Виктория видит день победы

По ее словам, день победы будет самым лучшим днем в жизни каждого украинца. "Не знаю, с чем это сравнимо. Пожалуй, с рождением ребенка", – предполагает Варлей.

Актриса уверяет, что очень этого ждет и хочет в этот момент быть в Украине, просто чтобы выйти на улицу и обнимать всех-всех, кто будет проходить мимо.

Она признается, что в этот долгожданный день будет плакать.

Я всегда смотрела на бабушку, дедушек, когда включали песни о победе, как они плакали. У меня не вызывало это таких чувств, а сейчас понимаю, что мы все люди, которые проживут эту войну и так же будут реагировать на Ой в лугу красная калина, на наш гимн со слезами,

– считает Варлей.

По ее мнению, тогда будет еще большая гордость нашей страны и наших ребят. "Я верю, что эта война приведет Украину на тот уровень, где мы еще никогда не были. Да, очень большой ценой. Об Украине уже говорят во всем мире. И все берут с нас пример", – добавила она.

Виктория признается, что гордится тем, что она украинка, говорит, что всегда была патриотом своей страны, но никогда об этом не кричит.

"А сейчас я специально говорю на улице на украинском языке, чтобы идентифицировать себя как украинка. У меня на балконе висит украинский флаг чтобы все видели, что здесь живет украинка", – подытожила Варлей.

Интервью с Викторией Варлей: смотрите видео

К слову, 38-летняя актриса Виктория Варлей недавно призналась, что вышла замуж. Она рассказала, что ее избранником стал житель Нью-Йорка Петр, родом из России. Актриса рассказала, что встретила его в США еще до проекта. Еще тогда она поняла, что это муж ее мечты и за него выйдет замуж.