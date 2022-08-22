"Холостяк-12" возвращается: когда состоится премьера романтического реалити-шоу

Шоу "Холостяк" 12 сезон все-таки выйдет на экраны, несмотря на войну в стране! Премьера романтического проекта состоится осенью.

Еще с начала года украинцы ожидали премьеру романтического реалити-шоу "Холостяк". 12-й сезон должен был выйти на экраны телевизоров еще 4 марта, но российская захватническая война изменила все планы.

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"Холостяк" возвращается

Организаторы проекта сообщили, что решили все-таки выпустить 12-й сезон "Холостяка" с главным героем Алексом Топольским. Точные даты еще не отмечаются, но известно, что мы увидим новую романтическую историю этой осенью.

Нашу весну украли, но эта осень, как никогда раньше, будет наполнена жизнью! Этой осенью на телеканале состоится премьера "Холостяка" 12 сезон – самого романтического проекта страны, который погрузит вас в атмосферу настоящей любви и страсти и подарит незабываемые эмоции,

– поделились в сети.

"Холостяк Алекс Топольский попытается найти ту единственную, которая подарит ему надежду, напомнив, что такое настоящие чувства".

"Холостяк" возвращается: смотрите анонс онлайн

В сети на анонс проекта реагируют положительно:

"Возвращайтесь, нам нужны такие обычные повседневные шоу, для того, чтобы хоть как-то отвлекаться";

"Жду с нетерпением. Хочется эмоций от просмотра".

, что съемки 12 сезона завершились в январе 2022 года, но из-за войны премьеру отложили. Григорий Решетник, ведущий "Холостяка" и "Холостячки" сначала сообщал, что премьера легендарного шоу состоится осенью после победы

Также заметим, что с паузы уже сняли другое развлекательное шоу – "МастерШеф. Битва сезонов". Новый выпуск вышел 20 августа.