Выхватывал и забрасывал в пакетик, – "Холостяк" пошутил о том, как ел с девушками на свиданиях

В своих соцсетях Алекс Топольский часто рассказывает о закулисье "Холостяка". На этот раз он в шутку вспомнил, как ужинал с участницами на свиданиях и выдирал еду у официантов.

Почти каждое свидание на "Холостяке" заканчивается в ресторане. Однако из выпусков видно, что Алекс Топольский и девочки не налегали на еду. Как выяснилось, это было требование съемочной группы, чтобы они многое не жевали в кадре. Герой рассказал, что происходило, когда камеры выключались, но сделал это в шутливой форме.

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Как "Холостяк" ел на свиданиях с девушками

Друзья, думаю, настал уже тот момент, когда вам нужно рассказать все, как было, всю правду по поводу того, как мы ели на проекте. Мы не будем 90% времени есть, чтобы вы смотрели, как мы едим оливье, рыбные хвосты. Поэтому когда выключались камеры, двое воспитанных людей подрывались, нападали на официанта. Девушка держала его за руки, он с тарелкой почти падал, я выхватывал этот рыбий хвост, оливье, дожевывал, забрасывал в пакетик, который потом с девушкой разделяли на двоих. Это были законы джунглей,

– рассказал Алекс Топольский.

Он также заявил, что над ними стояли менеджеры ресторана и ждали, когда они уйдут, потому что съемки такого эпизода могли длиться два-три часа.

В телеграме на шутку "Холостяка" отреагировали так:

"Оливье и рыбьи хвосты в мешочке. Интересно посмотреть со стороны, как вы это доедали с девушкой";

"Ну хорошо, что не борщ в пакете";

"А я задумывалась над этим вопросом, потому что еда всегда не тронута на камере, бедные голодны там";

"Интересно, кто та девушка, которая доедала с тобой пакета".

Напомним, ранее девушки делились, что как только камеры выключались, их с Алексом разводили по разным комнатам, чтобы в кадре между ними сохранялась искра, а история любви развивалась только под прицелом камер. Так что заявление "Холостяка" о нападениях на официантов – очевидный вымысел.