Холостяк 12 сезон 6 выпуск: кто из девушек покинул шоу

На прошлой неделе "Холостяк" простился с двумя девушками – Юлей и Роксоланой. Первую он считает неуверенной в себе, а во второй не увидел заинтересованности в отношениях. Кого из участниц и почему Алекс отпустил в 6 выпуске – узнайте дальше.

Борьба за сердце "Холостяка" становится все более ожесточенной. 12 сезон реалити-шоу богат не только романтическими свиданиями, но и ссорами на скандалы. Девушки не стесняются показывать свои эмоции, однако не всегда это действует им на пользу, информирует 24 канал.

Не пропустите Холостяк 12 сезон 6 выпуск: поцелуи в Дубае, скандал между девушками, отмененная церемония роз

Вторая неделя в Дубае оказалась очень страстной и напряженной. Алекс побывал на свиданиях с несколькими девушками, поближе познакомился с ними, но все хорошее, что было в 6 выпуске, перечеркнули анонимные мысли участниц друг о друге.

Записать эти высказывания предложил ведущий Григорий Решетник. Перед церемонией роз девушки вместе с "Холостяком" прослушали все аудиозаписи и были в шоке. В основном, участницы поливали друг друга грязью, унижали.

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Алекс был поражен такими сообщениями, не надеялся, что услышит этот негатив. Завершение недели было очень эмоциональным, поэтому "Холостяк" отменил церемонию роз. Никого из девушек он не отправил домой. На следующей неделе Топольский пообщается с ними, все обдумает и будет делать выводы.



В 6 выпуске никто не поехал домой / Скриншот из инстаграмма "Холостяка"