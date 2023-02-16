Старший на 15 лет: Саша Мудрая впервые рассказала об отношениях с американцем после "Холостяка"

Финалистка "Холостяка" Саша Мудрая рассказала о первых отношениях, которые сложились у нее после шоу. Девушка закрутила роман с бизнесменом-американцем, который помог ей уехать из Украины с началом войны.

После завершения проекта Саша Мудрая познакомилась с американцем, который жил в Киеве и создавал ИТ-компанию. Саша принялась общаться с ним в приложении для знакомств. Мужчина старше девушки на 15 лет, он не женат и не имеет детей.

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Первые встречи Саши с американцем

Их первое свидание было запланировано на 24 февраля. В этот день американец уехал из Киева, а самой Мудрой подробно рассказал, что сделать, чтобы эвакуироваться. Впервые они встретились на границе со Словакией.

Я так волновалась, планировала прийти в платье с вложенными волосами. А в результате – я как какой-то замученный ежик, который просто устал. И я его вижу, у меня какой страх… И я помню, что в машине мы ехали молча. Я вообще не говорила, у меня был ступор.

"Наше первое свидание было очень странным. Он мне сразу сказал: "Я не буду тебе рассказывать о каких-то розовых замках. Я ищу себе жену. Я не заинтересован в скорых связях. Ты мне нравишься и я делаю все, чтобы сделать тебя счастливой". Вот он мне сказал на нашей первой встрече".

Мнение Саши о бойфренде

, важно и то, что бойфренд Саше помогает Украине Поэтому он даже получил запрет на въезд в Россию на 10 лет. "Когда мои отношения развивались, я постоянно говорила, что нам нужно оружие. Финансовая сторона была на нем, а подталкивала к этому я. В результате моему парню закрыли въезд в Россию на ближайшие до 10 лет – пришло письмо. Но оно там никогда и не был".

Участница "Холостяка" неуверенно ответила на вопросы, которые испытывает чувство к бойфренду. Она поделилась, что в отношениях есть определенные проблемы – Саше не хватает личного пространства. Однако недавно она переехала в Нью-Йорк, где любимый снял квартиру.

Я не знаю, что ответить не на этот вопрос. Пожалуй, если я уже об этом задумываюсь, то... В любом случае я знаю, что я не так влюблена в него, как он в меня,

– призналась Саша Мудрая.

"Работает он всего два месяца в год. Все остальное время у него абсолютно свободное, и этот момент – одна из причин того, почему у нас не складывается. Для меня очень важно личное пространство. В моей жизни есть как отношения, так и дружба. Для меня важно пойти встретиться с моими девушками… Но нет, все свое время я должна уделять ему".

Саша Мудра также рассказала, чем именно занимается бойфренд: "Его основной бизнес состоит в том, что на него работают пожарные, тушащие пожары в лесу, на западе Америки. Там постоянно происходят пожары. На него работает около тысячи человек. Честно, когда я его спросила, как мне правильно на интервью объяснить, кем ты работаешь… Он стал мне рассказывать, но я ничего не поняла. Поэтому объясняю своими словами".

, что впервые о новые отношения Мудрой рассказала другая участница Виктория Варлей. Тогда она поделилась, что виделась с новоиспеченной парой, и призналась, что любимый Саше очень щедрый. Эта девушка подтвердила и сама – он задаривает ее ювелирными украшениями и регулярно устраивает сюрпризы.

Интервью Саши Мудрой: смотрите видео онлайн