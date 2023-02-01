Марина из "Холостяка" объяснила, почему не нашла себе парня-американца как Саша Мудрая

Яркая участница "Холостяка-12" Марина переехала в США из-за войны. Она еще не нашла себе бойфренда-американца, а ходила на свидание только с украинцами. В чем причина, узнайте дальше.

Если финалистка "Холостяка-12" Саша Мудрая уже закрутила роман с американцем, к тому же с состоятельным, то ее близкая подруга Марина пока одинока. Однако девушка хочет решить проблемы с документами и устроить серию свиданий с иностранцами.

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Почему Марина из "Холостяка" не нашла парня-американца

У меня сейчас нет никого. Я вообще в последний раз на свидание ходила летом, пол года назад. Потому что я очень закрылась в себе из-за навалившихся на меня проблем, из-за эмиграции. Я такая девушка, что никогда не буду просить о помощи, никогда не буду искать мужчину, чтобы он решал мои проблемы. Я закрою все свои проблемы, стану целостной личностью без каких-либо сверхтяжелых проблем, и тогда буду готова открыться, ходить на свидания,

– прокомментировала Марина.

Марина из "Холостяка" в США / Фото с инстаграма девушки

В США за ней все же ухаживал украинец. Он помогал обустроиться в Америке, но их дороги разошлись.

"Он в меня действительно влюбился. Он пытался помочь мне с документами, что-то подсказать, не финансово, но морально поддерживал меня первый месяц. Но так получилось, что я уехала в другой город, он остался. И я решила поставить крест на этих отношениях, потому что они просто забирали время, эмоции, энергию. Я видела, что в этих отношениях нет развития, потому что оно в одном месте, я в другом, он с родителями, я с братом", – высказалась девушка.

Марина объяснила, что не ходила на свидание с американцами еще и потому, что не общалась по-английски, раньше она знала только "хай" и "бай". Однако подтянула язык и готова покорять сердца иностранцев.

Я хотела бы попытаться походить на свидание с американцами. И я обязательно сделаю себе несколько недель, которые я буду ходить на свидание. У меня будет такой спиддейтинг (экспресс-знакомства, – 24 канал). Планирую узнать, какие же они эти американцы,

– призналась Марина.

Напомним, о бойфренде Саши Мудрой рассказала Виктория Варлей, которая сама вышла замуж в Майами. Правда, ее муж россиянин Петр. Интересно, что финалистка "Холостяка" познакомила любимого с актрисой, вместе они ходили в музей, а затем в ресторан, где он заказал и оплатил все из меню, а вот с Мариной еще не успела.