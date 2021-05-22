Холостяк 11 сезон: Розали прокомментировала финал проекта

В пятницу, 21 мая, состоялся долгожданный финал 11 сезона проекта "Холостяк". В 12 выпуске Михаил Заливако объявил, что готов строить отношения с Анной Богдан. Так, Розали, успевшая влюбиться в бизнесмена, попрощалась с ним навсегда и прокомментировала его финальный выбор.

За два месяца Розали успела стать фавориткой тысяч зрителей 11 сезона шоу "Холостяк". Однако сердце главного героя Михаила Заливаки принадлежит другой – Анной Богдан. Чувства певицы остались неразделенными. Как она отреагировала на решение главного героя – читайте дальше.

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Розали прокомментировала финал проекта

Из Киева в Дубаи Розали так и не полетела. Михаил Заливако попрощался с ней в столице после того, как понял – в их истории больше дружбы, чем чувств. Неожиданное прощание стало настоящим шоком для девушки, которая не знала о возвращении Юли "Зайки". На личной странице в инстаграме она прокомментировала финал "Холостяка".

Розали призналась, что с самого детства разочаровывалась в мужчинах – сначала в отце, который так и не вернулся к семье в Украину, потом в герое сериала, который "любил, любил и перелюбил". Из-за постоянных сомнений не сложились ее первые отношения.

"Я так боялась, что и он меня подведет, исчезнет с глупым оправданием, что оттолкнула его. И никого к себе не подпускала долгие годы", – вспомнила Розали.

Сказка на Холостяке не случилась, а не happy end. Мой разум и логика после повторяли: "Розали, любви нет – хватит верить в деда Валентина". Ведь весь предыдущий опыт говорит только об одном – мужчины склонны подводить тебя в самые неожиданные моменты,

– написала Розали.

Несмотря на очередное разочарование на "Холостяке" девушка уверена, что рано или поздно найдет настоящую любовь – надежного мужчину, рядом с которым не будет сомневаться. Их сказка обязательно завершится счастливо.

"Я верю, что мы очень скоро найдем друг друга – мой единственный мужчина. И наша встреча будет стоить каждой ошибки, каждой пролитой слезы, каждого разочарования", – заявила Розали.