Артистка продолжает публиковать в своем Инстаграме горячие фото из солнечной Турции. Она предстает перед камерой в ярких образах, которые демонстрируют не только красоту и женственность, но и сексуальность.

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Яркий look Златы Огневич

Исполнительница позировала на территории роскошного отеля. Звезда примерила костюм зеленого цвета, который является одним из самых актуальных в этом сезоне. Одеяние состояло из широких брюк и пиджака на одну пуговицу. Внимание аудитории поклонников Златы привлекло то, что она надела пиджак на обнаженное тело. Огневич похвасталась пышной грудью, на которой не было бюстгальтера.

Волосы певица уложила ровно и забрала назад. На лице она сделала выразительный макияж с розовой помадой на губах. Довершила аутфит изысканным ожерельем. Злата обольстительно позировала, покоряя сердца мужчин.



Яркий образ Златы Огневич в Турции / Фото из инстаграма Златы Огневич



Яркий образ Златы Огневич в Турции / Фото из инстаграма Златы Огневич

Поклонники не оставили без внимания такое яркое сообщение исполнительницы. В комментариях они засыпают ее комплиментами.