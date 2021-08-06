Преследование фанатов и свидания: "Холостячка" Злата Огневич ответила на 20 интересных вопросов
6 августа 2021 , 14:27Читати новину українською
Источник:СТБ
Украинская певица Злата Огневич стала главной героиней 2 сезона шоу "Холостячка". Артистка рассказала о предпочтениях в еде и призналась, что когда-то ее преследовали фанаты.
Но это не все подробности, которые рассекретила исполнительница. На какие еще разные и одновременно провокационные вопросы отвечала – узнавайте дальше.
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Откровение "Холостячки" Златы Огневич
- Злата является совой.
- На ужин она любит лакомиться пастой.
- Из напитков обожает сладкий кофе.
- Любимые цветы певицы – орхидеи.
- Огневич любит сладости. Особенно ей нравится сочная пахлава, которая тает во рту.
- Отдыхать Злата стремится вместе с друзьями. Ей очень понравилась вечеринка на Бали в клубе "Лаффовела": "Это была лучшая вечеринка года в моей жизни".
- Отпуск артистка обожает проводить в местности, где есть горы и море.
- В свободное время она скорее почитает книгу, чем посмотрит фильм.
- Злата любит сериалы. Недавно она посмотрела "Тень и кость" (Shadow and Bone) на Netflix.
- "Холостячка" мечтает о доме.
- Огневич нравится сочетание джинсов и платья, поэтому в ее гардеробе есть джинсовое платье.
- Образы обычно она довершает обувью на каблуке, а не кроссовками.
- Злате нравится, когда ужин готовит мужчина, это очень сексуально. Сама же любит готовить только пасту.
- Звезду преследовали фанаты. Один из них даже рассекретил, где она живет, и напал на нее ночью: "Это был маньяк, который преследовал меня 2 года. Сейчас о нем ничего не слышно. Один из украинских телеканалов снял о нем сюжет, где мужчина заявил: "Да, я говорил, что хочу ее убить, но лишь пошутил. На самом деле я никогда ей не угрожал бы".
- Певица поделилась, что никогда не сбегала со свидания: "Я просто начинала плохо себя вести. После этого парень мне не звонил, не писал. Он понимал, что я не тот человек, с которым он хочет встречаться".
- Знаменитость покупала одежду на размер меньше, чтобы похудеть и надеть ее.
- Злата никогда не ложится спать, не смыв макияж. Для нее это табу. Артистка выросла в Крыму и еще в юности, когда приходила домой с дискотеки, мама заставляла смывать косметику.
- Огневич – очень сильная личность. Это считает своей суперсилой. А также хочет, что в сутках было 36 часов.
- "Есть что вспомнить, но мало что рассказать", – так она описывает свою жизнь.