Уже этой осенью: шоу "Холостячка" заинтриговало новым анонсом с Златой Огневич
Источник:инстаграм шоу "Холостячка"
Долгожданный второй сезон шоу "Холостячка" состоится уже совсем скоро. А пока организаторы шоу щекочут нервы своим поклонникам новыми тизерами.
Новый видеоролик с участием главной героини шоу – певицы и композитора Златы Огневич покорил сеть. В нем артистка примерила несколько интересных образов, ища "того самого" любимого. Съемки тизер проходили в роскошном дворце и в поле.
Интересно Преследование фанатов и свидание: "Холостячка" Злата Огневич ответила на 20 интересных вопросов
"Уже очень скоро на телеканале СТБ состоится главная романтическая премьера осени 2021 года. Проект "Холостячка" во главе с певицей и композитором Златой Огневич будет покорять наши сердца и дарить водоворот незабываемых эмоций. Зажги огонь любви вместе с холостячкой Златой Огневич этой осенью", – говорится в анонсе к видео.
Реакция сети
Сторонники реалити-шоу немного разочаровались, что о дате премьеры шоу до сих пор ничего не известно, впрочем, были не менее рады увидеть Злату в очаровательных амплуа:
- "Как же красиво снято! Команда "СТБ" – супер!";
- "Очень милое видео";
- "Мама дорогая, как это красиво. Слов нет просто...";
- "Круче промо за все годы холостяков и холостячок";
- "Вау";
- "Очень красивое промо! Что-то мне подсказывает, что будет очень круто! Злата – прекрасная!";
- "Очень ждем".
Однако нашлось среди комментаторов немало скептиков, которые не верят в любовь на проекте и им не нравится главная героиня:
- "Опять будет только шоу и ложь, просто игра";
- "Неприятная главная героиня. Вообще";
- "За 10 лет "Холостяка" только Добрынин создал семью?";
- "Можно определенно сказать дату шоу? Осенью – это может быть и 30 ноября...";
- "Пары не складываются. По контракту, показывают нам бешеную любовь, а на самом деле только драма в отношениях, как писала Мишина. А всем втюхать, что выбрала сердцем. Пожалуйста, не держите нас больше за лохов. Согласна, все красиво по сценарию, но жизнь двух любящих людей – это не сценарий, это, действительно жизнь";