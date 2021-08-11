Уже этой осенью: шоу "Холостячка" заинтриговало новым анонсом с Златой Огневич

Долгожданный второй сезон шоу "Холостячка" состоится уже совсем скоро. А пока организаторы шоу щекочут нервы своим поклонникам новыми тизерами.

Новый видеоролик с участием главной героини шоу – певицы и композитора Златы Огневич покорил сеть. В нем артистка примерила несколько интересных образов, ища "того самого" любимого. Съемки тизер проходили в роскошном дворце и в поле.

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"Уже очень скоро на телеканале СТБ состоится главная романтическая премьера осени 2021 года. Проект "Холостячка" во главе с певицей и композитором Златой Огневич будет покорять наши сердца и дарить водоворот незабываемых эмоций. Зажги огонь любви вместе с холостячкой Златой Огневич этой осенью", – говорится в анонсе к видео.

Реакция сети

Сторонники реалити-шоу немного разочаровались, что о дате премьеры шоу до сих пор ничего не известно, впрочем, были не менее рады увидеть Злату в очаровательных амплуа:

"Как же красиво снято! Команда "СТБ" – супер!";

"Очень милое видео";

"Мама дорогая, как это красиво. Слов нет просто...";

"Круче промо за все годы холостяков и холостячок";

"Вау";

"Очень красивое промо! Что-то мне подсказывает, что будет очень круто! Злата – прекрасная!";

"Очень ждем".

Однако нашлось среди комментаторов немало скептиков, которые не верят в любовь на проекте и им не нравится главная героиня: