"Холостячка" 2 сезон 3 выпуск: экстремальные свидания и напряженная церемония роз

2 сезон романтического реалити-шоу "Холостячка" собрал у экранов миллионы телезрителей. В 3 выпуске они наблюдали за тем, как 14 мужчин пытаются завоевать симпатию главной героини – Златы Огневич. Кому это удалось, а кто навсегда попрощался с мечтой построить отношения со Златой – узнавайте дальше.

На этой неделе участники "Холостячки" подготовили чрезвычайно романтические и эмоциональные свидания. Как именно мужчины пытались сблизиться со Златой на неделе, которая была посвящена хобби, – узнавайте в материале Showbiz 24.

Обратите внимание "Холостячка" 2 сезон 3 выпуск: кто выбыл из шоу

Экстремальное свидание с Павлом Богдой

Во время прошлой церемонии роз Злата Огневич сказала Павлу, что хочет больше узнать о его профессии. Мужчина работает каскадером в фильмах, поэтому приготовил для нее несколько сценок, в которых они вместе участвовали, выполняли боевые трюки, что "Холостячке" очень понравилось, заинтересовало ее. Однако прыгнуть с высоты Злата так и не смогла.



Свидание Златы Огневич и Павла Богды / Фото из инстаграма "Холостячки"

После эксремальной части свидания Павел пригласил девушку на романтический ужин. Однако разговор получился не совсем таким, какой оба представляли. Мужчина не смог ответить на вопрос о том, какими он видит их отношения вне проекта. "Холостячка" отметила, что она пришла на реалити, чтобы найти человека, с которым построит семью. Поскольку Павел не уверен в себе и Злате, то она решила попрощаться с ним.

Важно "Холостячка" 2 сезон: все участники романтического шоу

Свидание с Андреем Задворным на мотоциклах

Андрей тоже приготовил для Златы экстремальное свидание – катание на мотоциклах эндуро. Были моменты падения, у "Холостячки" не сразу все получилось, но она не сдавалась. С помощью и поддержкой Задворного ей удалось овладеть этим транспортом.

Драйвовый день плавно перерос в романтический ужин с видом на невероятно красивую природу. Андрей подарил девушке красивый букет и маленький розовый ананас, который был похож на бутоньерку. На первой вечеринке мужчина не интересовался жизнью Златы и теперь исправил ситуацию. Он подготовил интерактив, благодаря которому узнал немало деталей о предыдущих отношениях девушки. В частности, она встречалась с мужчиной, который изменил ей.



Свидание Андрея Задворного и Златы Огневич / Фото из инстаграма "Холостячки"

Но в результате свидания Огневич решила не давать ему бутоньерку, поскольку ей не понравилась его самоуверенность и моментами небрежное отношение к ней.

Групповое свидание

Злата давно мечтала попробовать скалолазание, поэтому пригласила всех мужчин на такое свидание. Участники поделились на пары: один лезет вверх, другой – страхует, а потом меняются. Также мужчины на пути к вершине должны были собирать конверты, в которых есть определенное количество баллов. Та пара, которая собрала больше всего баллов, получила возможность пойти на свидание со Златой.

Злата Огневич тоже захотела попробовать. Место в команде ей предложили Винченцо и Олег, которым она отдала все собранные конверты. А после окончания соревнования "Холостячка" захотела пообщаться с Андреем Хветкевичем, который забрал ее конверт. Мужчина рассказал о предыдущих отношениях, где девушка изменила. Также девушка обратила внимание на то, что у мужчины очень откровенная страница в инстаграме.

Хуже всего в соревновании показал себя Илья, и "Холостячка" захотела его поддержать. Разговор получился очень легким, комфортным для обоих.

Победили в этом свидании Винченцо и Олег, однако часть баллов им подарила Злата. Объективно победу одержали Влад и Роман.



Винченцо и Олег выиграли свидание со Златой / Фото из инстаграма "Холостячки"

Рыбалка Златы с Винченцо и Олегом

Олег признался, что он никогда не был на рыбалке. Злата сделала из этого вывод, что он ценит их общение, поскольку ради проведения времени с ней готов делать то, что не нравится. Им втроем было весело, много шутили, смеялись.

Рыбалка не очень понравилась Олегу, поэтому, когда Злата и Винченцо поймали по рыбе, мужчина пригласил ее на общение. Они плавали на лодке, Олег прочитал авторское стихотворение и подарил ей браслет. "Холостячка" отметила, что рядом с ним почувствовала себя девушкой, о которой заботятся, которая вдохновляет. И для нее это очень важно.

А Винченцо организовал посиделки посреди воды и подарил девушке свечу с ароматом лаванды. Мужчина признался, что потерял отца из-за ошибки врачей, теперь его очень не хватает. Для Златы ценно, что он смог открыть свое сердце.

После этого свидания "Холостячка" не смогла отпустить никого из этих мужчин, поэтому обоим дала бутоньерки.



Винченцо и Олег / Фото из инстаграма "Холостячки"

Индивидуальное общение с мужчинами

На церемонию роз Злата Огневич пришла в эффектном красном платье, чем ошеломила мужчин. На этой неделе мужчины готовили юмористические видеообращения, и больше всего "Холостячке" понравилось обращение Максима. Во время индивидуального общения мужчина был искренним, много рассказал о своем прошлом, отношениях, измене девушки, ревности к работе. И это заставило Злату задуматься.



Разговор Златы и Максима / Фото из инстаграма "Холостячки"

С первой вечеринки Влад почти не общался со Златой, поэтому перед церемонией роз на этой неделе проявил инициативу. Ведущий Григорий Решетник помог мужчине связаться с сестрой Златы, потому что очень хотел сделать для нее подарок. Он подготовил тамагочи, куклы Барби и синтезатор, о которых она мечтала в детстве. Владу удалось этим поразить "Холостячку", но для нее важно, какое будущее у них может быть. Однако мужчина не смог ответить на этот вопрос.

Церемония роз

Церемония роз была очень напряженной. На этой неделе "Холостячка" дала бутоньерки 9 мужчинам. А с Ильей Закорецким попрощалась, поскольку считает, что между ними может быть только дружба.