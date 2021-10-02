"Холостячка" 2 сезон 3 выпуск: кто выбыл из шоу

В 3 выпуске "Холостячки" 14 мужчин имели возможность больше узнать о главной героине Злате Огневич и поразить ее. Однако не всем удалось показать певице, что они пришли на проект, чтобы построить с ней отношения, которые перерастут в семью. С кем из участников девушка решила попрощаться – читайте дальше.

Каждую неделю "Холостячка" лучше знакомится с мужчинами. С кем-то она уверенно строит отношения, а в ком-то наоборот – разочаровывается и понимает, что не имеет общего будущего. В 3 выпуске Злата решила вручить бутоньерки 9 мужчинам. 2 участников поехали домой.

Важно "Холостячка" 2 сезон 3 выпуск: экстремальные свидания и напряженная церемония роз

Павел Богда поехал домой сразу со свидания. Он признался, что не готов к серьезным отношениям, а Злата пришла на проект именно для того, чтобы построить семью.



Павел Богда покинул шоу / Фото из инстаграма "Холостячки"

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Во время церемонии роз "Холостячка" отпустила Илью Закорецкого. Злата призналась, что это не ее мужчина и между ними могут быть только дружеские отношения.



Илья Закорецкий покинул шоу / Фото из инстаграма "Холостячки"

Уже на следующей неделе 9 мужчин продолжат ожесточенную борьбу за сердце "Холостячки". А также станет известно, вернется ли начальник патрульной службы Александр, который на 2 недели проекта уехал на боевое задание.