"Холостячка" 2 сезон 11 выпуск: кто выбыл в шаге от финала

В 11 эфире "Холостячки" произошли самые трогательные моменты шоу – знакомства мужчин с семьей Златы Огневич. Родные помогли звезде определиться, кто подходит ей для реальной жизни. Прислушалась ли она к их советам и кого отпустила в шаге от финала, узнавайте ниже.

С каждой неделей "Холостячке" все сложнее прощаться с мужчинами, которые успели в нее влюбиться. Церемония роз после знакомства с ее семьей оказалась очень драматичной и напряженной. Злата Огневич не хотела ранить ни одного из участников, однако прислушалась к своему сердцу и отпустила одного из них.

Будьте в курсе всех деталей "Холостячка" 2 сезон 11 выпуск: Злата познакомила с родными, а экс-участник ворвался на церемонию

Да, проект покинул Максим Тарапата. Главная героиня якобы не может дать ему то, что сделает счастливыми их обоих.

Я не могу ответить такой же взаимностью,

– объяснила Злата Огневич.

"Всю жизнь буду благодарен ей за то, что у нас было. У нас были прекрасные моменты, которые я не променял бы ни на что, ни за что", – прокомментировал Максим.

, именно Максим больше всего понравился семье Златы Огневич – мама и сестра видели ее будущее именно с ним.

Максим Тарапата – бывший участник "Холостячки" / Фото СТБ