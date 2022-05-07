Хочется пойти на "Азовсталь", как Бедняков вспоминает особенные для него места в Мариуполе

Телеведущий Андрей Бедняков не всегда работал на экране. После окончания школы он три года работал электрослесарем на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Пока неизвестно, в каком состоянии предприятие после обстрелов россиян.

Андрей Бедняков тяжело переживает утрату и уничтожение своего родного города русскими. Пока на "Азовстале" продолжается борьба за последнюю незахваченную часть города, выходцы Мариуполя вспоминают, как прошло их детство и юность.

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Телеведущий не может вспомнить свои 3 самых любимых места, как это попросил сделать Слава Демин, однако говорит, что рад был бы услышать даже вонь Мариупольского металлургического комбината, где раньше работал.

Я даже в комбинат Ильича бы своего пошел, там бы погулял и вдыхал бы эту вонь от завода. Я был бы самым счастливым человеком в мире. Я бы даже на свое место работы пошел и там был бы счастлив. Я постоянно гулял по улицам города, когда приезжал, ведь я обожаю смотреть и наблюдать. Поэтому я бы прошел охотно по городу и неважно, куда именно – центр, Драмтеатр, или левый берег. Конечно хочется на "Азовсталь", пойти на комбинат, по набережной пройтись,

– говорит Бедняков.



Андрей Бедняков на набережной Мариуполя / Фото из инстаграмма ведущего

По его словам, ему все хочется, и ему всегда нравился весь Мариуполь.

"Мне Мариуполь весь нравится. Конечно, есть какие-то места, которые связаны с тобой больше или меньше. Самый любимый город – это моя квартира, мой дом и двор. Что касается своего района и улицы, то я ничего не знаю. Потому что когда там были люди, я какую-то информацию еще получал. Что там происходит – я не знаю, кто-то уехал, а с кем-то у меня нет связи по сей день", – добавил Андрей.

Андрей Бедняков в шоу "Слава+": видео онлайн