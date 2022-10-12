Блоггерша и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" рассказала, что ей удалили "чрезвычайно редкую" опухоль с лица. Более чем через полгода она обратилась к врачам и совершила биопсию "небольшой шишки" на лице. Врачи сказали, что ей немедленно следует сделать операцию.

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Сейчас она восстанавливается после операции и шутит, что поклонники теперь могут "наслаждаться тем, какие замечательные повязки для лица я делаю". Она попросила всех ответственно относиться к своему здоровью и посещать врачей, когда они увидят изменения на своей коже.

Я ежедневно пользуюсь солнцезащитным кремом, для меня это как религия, поэтому никто от этого не застрахован. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно и регулярно проходите самоосмотр, а также ежегодные обзоры,

– говорит Хлои.

Следует добавить, что это не первый случай, когда у Хлои диагностировали меланому. Впервые ее обнаружили на спине, когда девушке было 19 лет.

"У меня была меланома на спине, и мне сделали операцию, чтобы удалить ее, так что я склонна к меланомам", – констатировала звезда. Также она поблагодарила своих врачей, которые помогли ей с недугом.

Хлои Кардашян удалили опухоль с лица / Фото из инстаграм-сторис

Следует добавить, что благодаря своевременному диагностированию рак кожи удалось побороть не только Хлои, но и другим звездам: Хью Джекману, Дженнифер Моррисон, Мишель Монаган, Брук Шилдс, Элизабет Тейлор и другим.