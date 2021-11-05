На хлеб заработает, Надюшеньку на море свозит, – мама Дантеса рассмешила приглашением на концерт

В начале декабря Владимир Дантес собирает свой первый сольный концерт. В этом ему помогает мама Мария Алексеевна. Она нестандартно пригласила публику на выступление сына, заявив, что ему надо заработать на хлебушек и на море.

Певец Владимир Дантес неоднократно заявлял, что у него близкие и теплые отношения с мамой Марией Алексеевной. Это ярко доказывает последнее видео в профиле певца. Более того, они похожи не только внешне, но и юмором. Так, женщина иронично пригласила на первый сольник сына.

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Мария представилась очень остроумно: "Я мама артиста, известного, надеюсь, что известного, как Владимир Дантес". Далее она обратилась к пользователям инстаграма и попросила прийти на выступление ее сыночка. По словам женщины, ему это нужно, чтобы заработать на хлеб и на отдых с женой Надей Дорофеевой.

Вам ничего не стоит прийти на этот концерт, а ему будет приятно. И на хлебушек заработает. И жену свою Надюшеньку свозит на море. Девочка моря не видела. Все по океанам, по океанам. На море хочет девочка,

– пошутила мама Дантеса.

Сам певец добавил, что это видео его мама сняла якобы "совершенно случайно", он даже ее не просил.

, ранее Надя Дорофеева рассказывала, что у нее прекрасные отношения со свекровью , которая не так давно переехала из Харькова и поселилась по соседству. Женщина якобы слишком тактична и редко заходит в гости.

Забавный ролик рассмешил не только фанатов Владимира Дантеса, но и его звездных друзей – Юлию Санину, Евгения Кота, Ирину Горовую, Nino Basilaya, Амадора Лопеса. В сети маму певца засыпали комплиментами:

"Лучше уже не будет";

"Это лучшее, что я когда-либо видела. Вы супер, маму срочно на должность рекламщика";

"Такая артистичная мама";

"Лучшей рекламы не придумать";

"Красивая и хорошая мама у тебя, Вова. Здоровья ей и долгой жизни".

Однако нашлись и те, кто возмутился фразой "вам ничего не стоит прийти на этот концерт, а ему будет приятно":