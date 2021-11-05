На хлеб заработает, Надюшеньку на море свозит, – мама Дантеса рассмешила приглашением на концерт
Источник:инстаграм Владимира Дантеса
В начале декабря Владимир Дантес собирает свой первый сольный концерт. В этом ему помогает мама Мария Алексеевна. Она нестандартно пригласила публику на выступление сына, заявив, что ему надо заработать на хлебушек и на море.
Певец Владимир Дантес неоднократно заявлял, что у него близкие и теплые отношения с мамой Марией Алексеевной. Это ярко доказывает последнее видео в профиле певца. Более того, они похожи не только внешне, но и юмором. Так, женщина иронично пригласила на первый сольник сына.
Читайте также Все время стеснялась, – Надя Дорофеева комплексовала из-за маленькой груди
Мария представилась очень остроумно: "Я мама артиста, известного, надеюсь, что известного, как Владимир Дантес". Далее она обратилась к пользователям инстаграма и попросила прийти на выступление ее сыночка. По словам женщины, ему это нужно, чтобы заработать на хлеб и на отдых с женой Надей Дорофеевой.
Вам ничего не стоит прийти на этот концерт, а ему будет приятно. И на хлебушек заработает. И жену свою Надюшеньку свозит на море. Девочка моря не видела. Все по океанам, по океанам. На море хочет девочка,
– пошутила мама Дантеса.
Сам певец добавил, что это видео его мама сняла якобы "совершенно случайно", он даже ее не просил.Добавим, ранее Надя Дорофеева рассказывала, что у нее прекрасные отношения со свекровью, которая не так давно переехала из Харькова и поселилась по соседству. Женщина якобы слишком тактична и редко заходит в гости.
Забавный ролик рассмешил не только фанатов Владимира Дантеса, но и его звездных друзей – Юлию Санину, Евгения Кота, Ирину Горовую, Nino Basilaya, Амадора Лопеса. В сети маму певца засыпали комплиментами:
- "Лучше уже не будет";
- "Это лучшее, что я когда-либо видела. Вы супер, маму срочно на должность рекламщика";
- "Такая артистичная мама";
- "Лучшей рекламы не придумать";
- "Красивая и хорошая мама у тебя, Вова. Здоровья ей и долгой жизни".
Однако нашлись и те, кто возмутился фразой "вам ничего не стоит прийти на этот концерт, а ему будет приятно":
- "Вам ничего не стоит" – ну кроме как денег, с которыми у многих напряг в это нелегкое время";
- "Особенно фраза "вам это ничего не стоит". Концерт бесплатный? Я тогда всем скажу, приедут".