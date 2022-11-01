Илона Гвоздева показала, как создала образ для дочери на Хэллоуин: видео

В ночь с 31 октября на 1 ноября мир отмечал Хэллоуин. В Украине этот праздник не так популярен, как в других европейских странах, однако его все равно отмечают. В частности, этот праздник есть в семье танцовщицы Илоны Гвоздевой.

Хореографиня отметила, что Хеллоуин в ее семье появился после рождения дочери. Рия очень любит примерить разные мультипликационные образы. А во время войны Хэллоуин является прекрасным способом отвлечь детей от ужаса, который происходит в Украине.

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Как Илона Гвоздева собирала дочь на Хэллоуин

Танцовщица поделилась видео, где показала, как самостоятельно готовила дочери геловинский образ. В этом году Рия была в образе кошки. Звездная мамочка вспомнила все навыки художника по гриму и воплотила замысел в жизнь. Илона отметила, что это идеальный вариант для снятия стресса и времяпрепровождения с ребенком.

В нашей семье этот праздник появился только после рождения Рии и с того момента, когда мы вырезали вместе первую голову тыквы. Тогда как раз не было света и получился чудесный уютный вечер. А потом традицию сохраняла только Рия, потому что ей нравится примерить на себя разные мультипликационные образы,

– поделилась Гвоздева под видео.

Илона добавила, что, по ее мнению, в столь сложные времена, как сейчас, можно отмечать любой праздник, чтобы отвлечь детей от ужасных событий в стране и обогатить их воображение интересными занятиями.