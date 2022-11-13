Дмитрий Комаров приехал в освобожденный Херсон и вышел на митинг: селфи с арбузом и флагами

Пятница 11 ноября 2022 года стала историческим днем для Украины – ВСУ зашли в Херсон и освободили его от России. Одним из первых из шоу-биза в город приехал тревел-ведущий Дмитрий Комаров.

За восемь месяцев войны Дмитрий Комаров объездил с камерой немало горячих точек, деоккупированных территорий и добрался до Херсона. Город освободили всего два дня назад, поэтому возвращаться туда пока опасно. Однако ведущий, снимающий хроники войны, приехал и сфотографировался с патрульными полицейскими на въезде, а затем вышел на митинг в центре.

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Дмитрий Комаров в освобожденном Херсоне

Полицейские вручили Дмитрию Комарову символ Херсонской области – арбуз, а местные позвали праздновать конец 256-дневной оккупации. Центральная площадь города была буквально усеяна сине-желтыми флагами.

Атмосфера невероятная. Положительная. В глазах людей счастье. С праздником, чудесный город потрясающих людей! Ужас под названием "россия" для Херсона навсегда в прошлом. Сейчас – переполненная центральная площадь счастливых людей, которые уверенно смотрят в счастливое будущее вместе с Украиной,

– вдохновенно написал Дмитрий Комаров.

Он также напомнил, кто и какой ценой возвращает украинские города домой.

"Низкий поклон нашим героям – ВСУ, ТрО, ГУР, Нацгвардии, полиции, СБУ, пограничникам, ОСО и всем защитникам из других структур и подразделений. Гордимся. Блестяще", – поблагодарил ведущий.

Дмитрий Комаров на въезде в Херсон / Фото из инстаграма ведущего

Дмитрий Комаров на митинге в Херсоне / Фото из инстаграма ведущего

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В комментариях Дмитрия Комарова уже пригласили в Мелитополь, Каховку, Донецк и в Луганскую область после освобождения: