Хейли и Джастин Бибер празднуют третью годовщину свадьбы: вспоминаем, как это было

Американская пара Хейли Болдуин и Джастина Бибера поженились 30 сентября 2018 года и накануне праздновал "кожаную" годовщину свадьбы. Звезды обменялись поздравлениями в соцсетях и получили много теплых слов от своих фанатов.

Свадьба Джастина и Хейли многие СМИ обсуждают до сих пор, а фанаты не могут смириться с тем, что он женился на модели, а не на певице Селене Гомес. Недавно они даже публично начали "травить" Хейли на красной дорожке, из-за чего та расплакалась.

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Но свадебная церемония, платье и вообще само мероприятие до сих пор являются объектами желаний многих женщин и мужчин. Как-то Джастин Бибер рассказывал, что организацией праздника полностью занималась Хейли Бибер, и за это он ей невероятно благодарен. В день свадьбы он оставил милое поздравление своей жене и фото с действа.

"С годовщиной свадьбы, малышка. Люблю тебя. До Луны", – написал 27-летний канадский исполнитель.

Джастин и Хейли Бибер празднуют третью годовщину свадьбы / Фото с инстаграму певца

Лаконичный пост разместила и Хейли: "9.30", – такие цифры символизируют дату их бракосочетания, 30 сентября.



Биберы в день бракосочетания в 2018 году / Фото с инстаграму модели

Каким было свадьбы пары

Для особенного дня бракосочетания Хейли Бибер выбрала приталенное длинное платье с открытой спиной и зоной декольте от основателя бренда Off-White Вирджила Абло. В одном из своих интервью после свадьбы Хейли рассказывала, что всегда мечтала, чтобы платье для нее создал именно Вирджил, который ранее никогда не создавал подобные платья.

"Я просто чувствую, что мой стиль и уличный стиль является частью того, кем я являюсь, и Вирджил всегда был в поле моего зрения с самого начала, и я просто чувствую, что это круто видеть такое платье от него", – делилась Болдуин. Свадебное платье дополняла длинная фата (3,65 метра) с фирменным логотипом Абло и надписью "Пока смерть не разлучит нас". Также на ней была кольцо от Tiffany за 500 тысяч долларов и серьги с бриллиантами за 123 тысячи долларов.

Свадьба Хейли и Джастина Бибера / Фото Vogue

Второе свадебное платье в Хейли была от бренда Ralph & Russo. Нежное шелковое платье едва обнажало ногу звезды и завязывалось на шее.



Второе свадебное платье Хейли Бибер / Фото Vogue

Что до жениха, то он был одет в смокинг черного цвета с белой рубашкой и бабочкой, а образ дополняли часы Audemars Piguet за 100 тысяч долларов.



Джастин и Хейли Бибер в день свадьбы / Фото Vogue

Церемония бракосочетания пары прошла на курорте Montage Palmetto Bluff в Южной Каролине несмотря на то, что они носили кольца и раньше и, вероятно, заключили официальный брак перед свадьбой. Венчание прошло в часовне Сомерсет на территории роскошного отеля. Среди звездных гостей можно было увидеть Эда Ширана, Кендалл и Кайли Дженнер, Ашера и Джейдена Смита.

Свадьба Хейли и Джастина Бибера / Фото Vogue