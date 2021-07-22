Хайден Панеттьери вернулась к бывшему, который отсидел срок в тюрьме за ее избиение
Источник:People
Известная американская актриса Хайден Панеттьери вновь начала встречаться с экс-бойфрендом Брайаном Гикерсоном. Их отношения развиваются несмотря на то, что Брайан вышел из тюрьмы, где отбывал срок за избиение звезды.
Успешная американская актриса и бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери на протяжении двух лет терпела домашнее насилие со стороны Брайана Гикерсона. Однако она приняла решение вернуться к своему обидчику.
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Хайден Панеттьери снова с бывшим
Два месяца назад Брайан Гикерсон вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за нападения на актрису. Его осудили на 45 дней тюремного заключения, однако его выпустили на свободу через 13 дней. Сейчас мужчина пытается строить карьеру.
Пару дважды видели на свиданиях в ресторане. Звезда якобы хочет забыть о том, что совершил Брайан и продолжить отношения с ним.
Хайден не забыла, что он сделал, но она хочет простить и двигаться дальше. Она ведет трезвый образ жизни и чувствует себя очень хорошо,
– пишет издание.
Брайан Гикерсон прокомментировал отношения с актрисой. Он заявил, что сейчас они "работают над дружбой", поэтому пока не возобновили роман. Мужчина добавил, что пытается стать лучше, а Хайден уже избавилась от алкогольной зависимости.
Насилие над Хайден Панеттьери: что известно
- Хайден Панеттьери поселилась в Лос-Анджелесе в 2018 году после разрыва помолвки с Владимиром Кличко. Там она закрутила роман с актером и риелтором Брайаном Гикерсоном. Влюбленные никогда не появлялись вместе на светских мероприятиях, однако часто попадали в объективы папарацци навеселе.
- В мае 2019 года СМИ начали писать о том, что Брайан жестоко избил Хайден. Соседи вызвали правоохранителей, а те, когда приехали, увидели следы побоев на шее и на руках знаменитости.
- После этого она прошла обследование в клинике и месяц не покидала своего дома. Брайан Гикерсон уже на следующий день после задержания покинул полицейский участок и вернулся к своей девушке.
- Родственники Панеттьери были шокированы, а друзья боялись, что однажды убьет актрису. Второе нападение произошло на День Валентина. Тогда Хайден покинула дом парня-садиста и разорвала с ним отношения. Она запретила бывшему приближаться к ней, а впоследствии Гикерсона официально признали насильником.