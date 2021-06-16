Харви Вайнштейна должны временно перевести в Лос-Анджелес, но адвокат против

Скандального продюсера Харви Вайнштейна хотят отправить из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы ему предъявили обвинение в сексуальных преступлениях. Но адвокат настаивает на том, что продюсера надо оставить в тюрьме из-за ненадежного состояния его здоровья.

Адвокат Вайнштейна Норман Эффман на слушании во вторник заявил, что Вайнштейну нужна медицинская помощь, поэтому его разместили в медицинском учреждении Вейде в Нью-Йорке. Он просил, чтобы мужчина там пробыл хотя бы 10 дней, поскольку в Лос-Анджелесе за ним не будут так же наблюдать, как на месте, но судья просьбу отстранил.

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В своем заявлении официальный представитель Вайнштейна Джуда Энгельмайер заявила, что разочарована этим решением.

Сегодня мы разочарованы этим решением. Только что адвокат господина Вайнштейна подал иск Habeas Corpus в Верховный суд округа Лос-Анджелес. Мы просим суд отложить экстрадицию господина Вайнштейна в Лос-Анджелес до тех пор, пока он не получит необходимую ему медицинскую помощь здесь, в Нью-Йорке,

– заявила женщина.

Впрочем, Вайнштен уже появился на одном дистанционном слушании через трансляцию Zoom. Он сидел перед столом в темно-бордовой тюремной рубашке и белой маске. В конце слушания он положил руки на лицо, опираясь на стол, прежде чем схватить свои ходунки, которые стояли рядом с ним.



Харви Вайнштейн на дистанционном слушании в медучреждении / Фото AP, Page Six

В ближайшие дни Вайнштейна экстрадируют в Калифорнию. Это будет его первый "переезд" с момента ареста в марте 2020 года. Его обвинили по 11 пунктам в сексуальном насилии и приговорили к 23 годам заключения.

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