Хайди Клум засветила обнаженную грудь на пляже: горячие фото 18+

Немецкая супермодель Хайди Клум с мужем отправилась в отпуск. В один из вечеров отдыха она устроила откровенную фотосессию на пляже. Звезда сексуально позировала на камеру, полностью обнажив грудь.

48-летняя звезда и ее 31-летний возлюбленный Том Каулиц предпочли пляжный отдых. Они нежатся на солнышке на курорте и наслаждаются временем, которое проводят вдвоем.

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Однажды вечером Том фотографировал избранницу, когда та позировала перед ним топлес. Горячая Хайди Клум на фотографиях, которые распространила в сети, изображена на пляже во время заката. Из одежды на знаменитости были лишь черные трусики от купальника, которые подчеркнули ее упругие ягодицы.

Волосы она уложила в волны, а на лицо не наносила косметику. Она дополнила очень откровенный пляжный образ минималистичными серьгами и цепочкой с кулоном в виде сердца.

Наибольшее внимание поклонников привлекло то, что модель полностью обнажила грудь. Она весело прыгала на пляже, демонстрируя обнаженные формы. Звезде в очередной раз удалось взбудоражить воображение многомиллионной аудитории.

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