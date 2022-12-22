Группа ТІК довела до слез песней "Журавлі", которую написала подписчица с инстаграм: видео

ТІК презентовал песню и клип "Журавли". Это посвящение всем, кто отдал жизнь за Украину. Если не учитывать перезапуск трека "Люби ти Україну", то это первый релиз группы с начала полномасштабной войны.

В основе песни "Журавлі" стихотворение "Присвята загиблому солдату" поэтессы Анны Осадчей. Она послала его Виктору Бронюку в инстаграм, а он дописал припев и музыку с фортепиано, акустической гитарой, перкуссией и трубой.

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Группа ТІК довела до слез песней "Журавлі"

Название "Журавлі" выбрали неспроста. Фронтмен группы ТІК напоминает, что, по легенде, именно с журавлями души погибших воинов возвращаются в свои дома.

Хотя песня получилась грустной, зато действительно искренней и близкой каждому. Когда мы начали репетиции, признаюсь, едва удавалось сдержать комок в горле. За время войны, к сожалению, все мы потеряли многих родных и друзей. На поле боя погиб сын жены нашего барабанщика Роман Ратушный. Во время оккупации Черниговщины в собственном дворе от попадания "Града" погиб тесть нашего бас-гитариста,

– со щемлением поделился Виктор Бронюк.

Новый клип группы ТІК снял режиссер Роман Веркулич, с которым группа сотрудничает уже много лет. В черно-белом видео две сюжетные линии – концерт Бронюка для погибших героев и образы их родных. В кульминации клипа воин ВСУ предстает в образе распятого Иисуса Христа.

ТІК – Журавли: смотрите видео онлайн

Публика не сдерживает слез от релиза: