В Грузии на концерте освистали The Killers, выступивших с россиянином: видео и реакция группы

В Грузии возник скандал из-за концерта американской рок-группы The Killers. Артистов освистали после того, как они пригласили на сцену россиянина. Впоследствии музыканты извинились за свой поступок.

15 августа The Killers выступили в Озургете. Однако во время выступления артисты разозлили поклонников из-за россиянина.

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К чему здесь россиянин

Во время выступления солист Брендан Флауэрс решил развлечь публику и придумал интерактив. Артист спросил присутствующих в зале, умеет ли кто-нибудь из них играть на барабанах, после чего вывел на сцену мужчину.

Однако барабанщиком оказался гражданин России. Поклонников этот инцидент возмутил. Часть зрителей отреагировала неодобрительно, а из зала сразу послышались крики "Россия – оккупант".

Несмотря на негативную реакцию зрителей, группа таки отыграла песню с россиянином. Закончив песню, солист The Killers заявил, что "национальность не имеет значения и в музыке нет границ". После этих слов часть зрителей демонстративно покинула концерт.

Одна поклонница написала в фейсбуке возмущенный пост после концерта.

"На концерте The Killers на сцену вывели российского барабанщика, после чего раздались наши крики, а солист "поучал" нас со сцены о братстве России и Грузии. 1% ушел посреди концерта, остальные остались и продолжают танцевать под свою музыку. У нас проблемы" , – написала Наталье Данелия.

Реакция группы после инцидента

Впоследствии на странице The Killers в соцсетях появился запись с извинениями к народу Грузии и словами поддержки. Музыканты подчеркнули, что приглашать зрителя сыграть на барабанах – их давняя традиция.

Артисты объяснили, что им со сцены показалось, что зрители были согласны с идеей запросить человека из зала выступить с ними.

Комментарий о том, что все зрители и поклонники The Killers являются братьями и сестрами, может быть неправильно истолкован. Мы не хотели никого огорчать и приносим свои извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся скоро вернуться,

– написал группу.

Также извинения принесла концертная площадка Black Sea Arena. Там отметили, что не знали об идее группы позвать россиянина на сцену.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения группа The Killers отменила свое выступление на фестивале Park Live, которое должно было состояться 10 июля в Москве.