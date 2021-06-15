Знаменитая группа Spice Girls выпустит первую за 15 лет песню

Британская женская поп-группа Spice Girls выпустит новый альбом. В него артистки включат созданную впервые за 15 лет новую песню. Она будет называться Feed Your Love и будет посвящена 25-летию группы.
Премьера песни Feed Your Love состоится 9 июля на главных музыкальных сервисах мира, а продажа кассет и винилов начнется 23 июля. Впервые с 2007 года верные поклонники женской группы услышат фирменный голос участниц коллектива. Песня войдет в специальный ЕР-альбом "Wannabe25", к пиар-кампании которого уже присоединилась бывшая участница группы Виктория Бекхэм.
Читайте также Фанаты разочарованы: Spice Girls впервые дали концерт после воссоединения – фото и видео
Wannabe – 25! В честь празднования мы выпускаем ограниченный выпуск винила и кассет, который включает: Wannabe (оригинальный сингл), Wannabe (ремикс Junior Vasquez), Wannabe (демо) и трек Feed Your Love, который ранее не выпускался,
– говорится в инстаграме группы Spice Girls.
Как добавляют в издании, песня Feed Your Love – это демонстрация ранее выпущенных баллад, написанных соавторами Spice Girls, Ричардом Станнардом и Мэттом Роув. В ней фанаты услышат вокал всех участниц группы – 48-летней Джерри Галливелл, 47-летней Мелани Чисхолм, 45-летней Эммы Бантон, 46-летней Мелани Браун и 47-летней Виктории Бекхэм. Ранее песню Feed Your Love группа не хотела выпускать, поскольку считала ее слишком пикантной для аудитории.
Что интересно, оригинальный сингл Wannabe, который войдет в альбом, был выпущен еще 8 июля 1996 года и привел Spice Girls к мировой славе.
Что известно о группе Spice Girls?Она была создана в 1994 году и ее участницами были: Виктория Бекхэм, Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Джерри Холливелл и Эмма Бантон. Девушки выпустили три альбома и были в 5 мировых турах. Но дела в коллективе шли плохо и они неоднократно распадались и снова сходились, всегда в разном составе. В 2019 году Spice Girls воссоединились для тура по Великобритании, но с ними не участвовала Виктория Бекхэм.