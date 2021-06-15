Знаменитая группа Spice Girls выпустит первую за 15 лет песню

Британская женская поп-группа Spice Girls выпустит новый альбом. В него артистки включат созданную впервые за 15 лет новую песню. Она будет называться Feed Your Love и будет посвящена 25-летию группы.

Премьера песни Feed Your Love состоится 9 июля на главных музыкальных сервисах мира, а продажа кассет и винилов начнется 23 июля. Впервые с 2007 года верные поклонники женской группы услышат фирменный голос участниц коллектива. Песня войдет в специальный ЕР-альбом "Wannabe25", к пиар-кампании которого уже присоединилась бывшая участница группы Виктория Бекхэм.

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Wannabe – 25! В честь празднования мы выпускаем ограниченный выпуск винила и кассет, который включает: Wannabe (оригинальный сингл), Wannabe (ремикс Junior Vasquez), Wannabe (демо) и трек Feed Your Love, который ранее не выпускался,

– говорится в инстаграме группы Spice Girls.

Как добавляют в издании, песня Feed Your Love – это демонстрация ранее выпущенных баллад, написанных соавторами Spice Girls, Ричардом Станнардом и Мэттом Роув. В ней фанаты услышат вокал всех участниц группы – 48-летней Джерри Галливелл, 47-летней Мелани Чисхолм, 45-летней Эммы Бантон, 46-летней Мелани Браун и 47-летней Виктории Бекхэм. Ранее песню Feed Your Love группа не хотела выпускать, поскольку считала ее слишком пикантной для аудитории.

Что интересно, оригинальный сингл Wannabe, который войдет в альбом, был выпущен еще 8 июля 1996 года и привел Spice Girls к мировой славе.